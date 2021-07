EVgo è diventato pubblico dopo la fusione di SPAC. Il titolo dovrebbe essere popolare. – Shareandstocks.com

Share it

Dopo che la crisi del cambiamento climatico ha davvero colpito I Acquisition Corp (una società di acquisizioni di scopo speciale), la società ha iniziato a negoziare alla Borsa di New York con il simbolo EVGO La loro fusione Giovedi.

Gli investitori dovrebbero aspettarsi che le azioni di EVgo aumentino, questo di solito accade quando la fusione SPAC è completata.

Giovedì il titolo sui cambiamenti climatici, con il simbolo CLII, ha chiuso a 14,36 dollari. Il titolo ha aperto a $ 14,85 a $ 15 venerdì, in crescita di circa il 3% al 5%. Il prezzo delle azioni è aumentato di circa il 4% nei primi scambi.

Un esempio della popolarità delle fusioni SPAC è Conversione di energia di picco stellare (asciutto). Il 29 aprile, il titolo è salito di oltre il 4% sotto il nuovo simbolo ticker, per poi chiudere in rialzo dell’1,7% il primo giorno di negoziazione.

Ci sono esempi più drammatici. Helian (HYLN) Il prezzo delle azioni sale Circa il 21% Nel periodo in cui ha chiuso la fusione SPAC. Paesaggio quantistico (QS) azioni impennata del 57% Il primo giorno della transazione dell’azienda di batterie.

Ci sono diversi motivi per cui il titolo è apparso dopo la fusione di SPAC: uno è che la fusione di SPAC deve essere votata dagli azionisti di SPAC. Quando approvano la fusione, il rischio che l’operazione venga respinta scompare. L’altro è che i fondi comuni di investimento e i fondi indicizzati di solito non acquistano fino al completamento della fusione. Una volta finalizzata la transazione, il fondo può acquistare azioni che si adattano al suo stile e ai suoi obiettivi di investimento.

Finora, lo stock di cambiamenti climatici/EVgo è aumentato di circa il 34%, meglio di Indice Standard & Poor’s 500 con Dow Jones Industrial Average, Ma il titolo ha chiuso a $ 22 il giorno in cui la fusione è stata annunciata alla fine di gennaio.

Sebbene l’entusiasmo iniziale per più infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sia svanito, le prospettive di business di EVgo e dei suoi colleghi sembrano molto migliori.

EVgo afferma di essere la più grande rete pubblica di veicoli elettrici a ricarica rapida negli Stati Uniti ed è la prima azienda ad essere alimentata al 100% da elettricità rinnovabile.Il suo CEO “ha aumentato le vendite di veicoli elettrici”

Cathy Zoe

raccontare di BarronEntro il 2027, prevede che ci saranno più di 9 milioni di veicoli elettrici sulle strade degli Stati Uniti, il 30% in più rispetto alle aspettative quando la società ha annunciato la fusione circa sei mesi fa.

Il crescente interesse per lo SVE ha anche accorciato il ciclo di vendita dell’azienda. I potenziali clienti sono più interessati a garantire una capacità di ricarica sufficiente dei veicoli elettrici nei centri commerciali, nelle aziende e in altri luoghi pubblici.

Zoi ha sottolineato che il fattore limitante nell’implementazione della ricarica dei veicoli elettrici oggi non è l’interesse del cliente. Ho bisogno di tempo per mettere tutte le parti interessate alla ricarica, dai governi locali a EVgo, ai loro clienti, alle utenze elettriche, sulla stessa pagina.

EVgo può costruire una stazione di ricarica in quattro-otto settimane, ma “dal contratto all’utilità” [finally] Ci vogliono in media 18 mesi per dare vita al sito web”, ha aggiunto Zoi.

Prendendo atto delle sfide logistiche, l’azienda ha avviato il programma “Connect Watt” per condividere le migliori pratiche, che Zoi spera possa ridurre l’avvio e il tempo di funzionamento delle stazioni di ricarica rapida a circa 6 mesi.

EVgo è uno dei cinque Azienda di ricarica per veicoli elettrici Aziende che prendono la strada della SPAC per raccogliere fondi e diventare pubbliche. Punto di ricarica (CHPT) è il più prezioso, con un valore di mercato di circa 10 miliardi di dollari USA, basato sul numero di azioni completamente diluito. EVgo è la seconda più grande capitalizzazione di mercato, sulla base delle azioni in circolazione completamente diluite dopo la fusione, circa 3,8 miliardi di dollari USA.

Gli ultimi tre non hanno completato la loro fusione SPAC. Volta sta lavorando con

Acquisizione di tartarughe

Due (SNPR). EVbox si sta fondendo con TPG Pace Beneficial Fiance (TPGY). Scatola a muro sta lavorando con Acquisizione di capitale di Kensington II (KCAC).

Il valore di mercato degli ultimi tre è di circa 2 miliardi di dollari, 1,8 miliardi di dollari e 1,8 miliardi di dollari rispettivamente.

Scrivi ad Al Root allen.root@dowjones.com.