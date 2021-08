Ex difensore di Monero arrestato negli Stati Uniti con accuse non legate alla criptovaluta

I documenti del tribunale mostrano che il jet privato di Spani era originariamente programmato per volare a Los Cabos, in Messico, quando è stato arrestato in una stazione di servizio di linea a Nashville. Il suo viaggio è iniziato nella periferia di New York City. Secondo i documenti del tribunale, è attualmente detenuto dal procuratore generale degli Stati Uniti.

L’ex difensore di Monero è stato arrestato negli Stati Uniti per accuse non legate alla criptovaluta

