La US Securities and Exchange Commission non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

L’agenzia delle forze dell’ordine della US Securities and Exchange Commission sta indagando sulle azioni di William Duhnke. William Duhnke è stato sollevato dal suo incarico di presidente del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) due settimane fa. Il rapporto dice https://杜Enke ha assunto questa posizione da gennaio 2018.

