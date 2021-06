Ex trader della Deutsche Bank incarcerato nel caso di “inganno”

Un ex commerciante di materie prime della Deutsche Bank è stato condannato a 12 mesi e un giorno di carcere per aver “frodato” il mercato dei futures su oro e argento tra il 2008 e il 2013.

James Vorley è un cittadino britannico che ha lavorato come commerciante di metalli preziosi presso la Deutsche Bank di Londra dal 2007 al 2015. È stato condannato lunedì nel distretto settentrionale dell’Illinois. Lui e Cedric Chanu, un altro ex commerciante tedesco, sono stati condannati a settembre. La coppia rischia fino a 30 anni di carcere.

La condanna fa parte del caso Descritto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2018 Come “la più grande azione penale per il mercato dei futures nella storia del dipartimento”, segue le accuse contro Vorley, Chanu e altri sei.

Vorley e Chanu, che dovrebbero essere condannati il ​​28 giugno, sono stati condannati per aver manipolato il mercato dei metalli attraverso una pratica chiamata inganno.

Ciò comporta l’immissione di ordini falsi per creare l’illusione di una grande offerta e domanda, influenzando così i prezzi. Il computer quindi annulla l’ordine prima che venga eseguito, consentendo al truffatore di manipolarlo per guadagno personale. Come parte del Dodd-Frank Act del 2010, è diventato illegale.

“In particolare, Wally ha effettuato ordini fraudolenti che non intendeva eseguire per creare un’illusione di domanda e offerta e per indurre altri trader a negoziare a prezzi, quantità e tempi che altrimenti non avrebbero scambiato”, il Dipartimento degli Stati Uniti. di giustizia ha dichiarato in una dichiarazione.La dichiarazione ha detto.

Deutsche Bank ha pagato una multa di 30 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission per frode nel mercato dei futures sui metalli preziosi nel 2018.

Regolatori statunitensi negli ultimi anni Rafforzare le azioni di contrasto contro le frodiA ottobre, le autorità hanno imposto una multa di 920 milioni di dollari a JPMorgan Chase per otto anni perché dava un’impressione sbagliata della domanda di mercato di metalli preziosi e titoli di stato statunitensi.