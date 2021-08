Exclusive-ADB, Citi, HSBC, il piano di incubazione di Prudential per la chiusura del carbone in Asia-fonte Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: un mucchio di carbone in una miniera di carbone attiva accanto al sito di sviluppo di una nuova centrale solare a Hurley, West Virginia, USA, 11 maggio 2021. REUTERS/Dane Rhys



Clara De Nina e Melanie Burton

Londra/Melbourne (Reuters)-Le società finanziarie tra cui la compagnia assicurativa britannica Prudential (NYSE:), le banche Citi e HSBC e BlackRock (NYSE:) Real Assets stanno pianificando di accelerare la chiusura delle centrali elettriche a carbone asiatiche Speed ​​to ridurre la più grande fonte di emissioni di carbonio, ha affermato cinque persone che hanno familiarità con l’iniziativa.

Fonti hanno detto a Reuters che questa nuova proposta promossa dalla Banca asiatica per lo sviluppo fornisce un modello potenzialmente praticabile e che i primi negoziati con i governi asiatici e le banche multilaterali sono promettenti.

Il gruppo prevede di stabilire una partnership pubblico-privata per acquisire queste fabbriche entro 15 anni e chiuderle entro 15 anni, che è molto prima della loro vita abituale, dando ai lavoratori il tempo di andare in pensione o trovare un nuovo lavoro e consentendo ai paesi di passare alle energie rinnovabili energia.

Il suo obiettivo è preparare un modello per la conferenza sul clima COP26 a Glasgow, in Scozia, a novembre.

Il vicepresidente dell’ADB Ahmed Said ha dichiarato: “Il settore privato ha ottime idee su come affrontare il cambiamento climatico e stiamo colmando il divario tra loro e i partecipanti ufficiali del settore”.

La mossa è arrivata quando le banche commerciali e le banche di sviluppo sono state sotto pressione da parte dei grandi investitori per interrompere il finanziamento di nuove centrali elettriche al fine di raggiungere gli obiettivi climatici.

Said ha detto che secondo il piano proposto, il primo acquisto includerà azioni, debiti e finanziamenti agevolati e potrebbe essere effettuato già dal prossimo anno.

Donald Kanak, presidente di Prudential Insurance Growth Markets, ha dichiarato a Reuters: “Se riesci a pensare a un modo ordinato per sostituire queste fabbriche più velocemente e disattivarle il prima possibile, ma non da un giorno all’altro, sarà rinnovabile. L’energia apre una strada più prevedibile e spazio più ampio.”.

La produzione di energia a carbone rappresenta circa un quinto delle emissioni mondiali di gas serra, il che la rende la principale fonte di inquinamento. Il meccanismo proposto deve raccogliere finanziamenti ibridi a basso costo per impianti di riduzione delle emissioni di carbonio, mentre impianti separati finanzieranno incentivi rinnovabili.

HSBC ha rifiutato di commentare il piano.

I paesi in via di sviluppo in Asia hanno le più recenti centrali elettriche a carbone del mondo e più centrali elettriche in costruzione.Come sfruttare appieno i miliardi di dollari già spesi e passare alle energie rinnovabili si è rivelata una grande sfida.

L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che la domanda globale di carbone aumenterà del 4,5% nel 2021, con l’Asia che rappresenterà l’80% dell’aumento.

Allo stesso tempo, l’International Panel on Climate Change (IPCC) ha chiesto di ridurre la produzione di energia da carbone dal 38% della produzione globale di energia al 9% entro il 2030 e allo 0,6% entro il 2050.

Rendilo fattibile

L’impianto di abbattimento del carbonio proposto acquisterà e gestirà centrali elettriche a carbone a un costo di capitale inferiore rispetto alle centrali elettriche commerciali, consentendo loro di operare con maggiori margini di profitto ma con tempi operativi più brevi per generare rendimenti simili.

Il flusso di cassa ripagherà il debito e gli investitori.

Un’altra struttura sarà utilizzata per avviare investimenti nell’energia rinnovabile e nello stoccaggio per assorbire il suo carico energetico man mano che la centrale si sviluppa, attirando così i fondi per conto proprio.

Questo modello è già familiare agli investitori in infrastrutture, che si affidano a finanziamenti misti nelle cosiddette transazioni pubblico-privato e sono supportati da istituzioni finanziate dal governo.

Secondo la proposta, in questo caso, la banca di sviluppo assumerà il rischio maggiore, accetterà di sostenere la prima perdita del debitore primario e accetterà un rendimento inferiore.

Michael Paulus, il capo del Citi Asia Pacific Public Sector Group che ha partecipato al piano, ha dichiarato a Reuters: “Per far funzionare più di una o due fabbriche, è necessario attrarre investitori privati”.

“Alcune persone sono interessate, ma non lo faranno gratuitamente. Potrebbero non aver bisogno di un normale rendimento del 10-12% e potrebbero spendere meno soldi. Ma non accetteranno l’1% o il 2%. Siamo cercando di trovare un modo per far funzionare questo lavoro.”

Il quadro è stato presentato al ministro delle finanze dell’ASEAN, alla Commissione europea e ai funzionari europei per lo sviluppo, e Kanak è il co-presidente dell’ASEAN Center for Sustainable Development Investment Partnership, ha affermato.

I dettagli che devono ancora essere definiti includono modi per incoraggiare i proprietari di centrali elettriche a carbone a vendere, come verrà trattata la centrale dopo lo smantellamento, eventuali requisiti di riparazione e il possibile ruolo dei crediti di carbonio.

L’obiettivo di queste aziende è attirare fondi e altri impegni alla COP26, quando ai governi sarà richiesto di impegnarsi su obiettivi di emissione più ambiziosi e aumentare i finanziamenti per i paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aderito all’accordo sul clima di Parigi e sta spingendo per riduzioni ambiziose delle emissioni di carbonio, e a luglio, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato alla Banca asiatica di sviluppo I capi delle principali banche di sviluppo, tra cui la Banca mondiale, hanno formulato prevede di mobilitare più fondi per affrontare il cambiamento climatico e sostenere la riduzione delle emissioni.

Un funzionario del Tesoro ha detto a Reuters che il piano di smantellamento della centrale a carbone di ADB è uno dei tipi di progetti che Yellen spera che la banca implementerà, aggiungendo che il governo è “interessato ad accelerare la transizione del carbone” in risposta alla crisi climatica.

passi asiatici

Come parte della proposta del gruppo, ADB ha stanziato circa 1,7 milioni di dollari USA per studi di fattibilità riguardanti Indonesia, Filippine e Vietnam per stimare il costo della chiusura anticipata, quali beni possono essere acquisiti e impegnarsi con il governo e altre parti interessate.

“Speriamo di effettuare la prima acquisizione (centrale a carbone) nel 2022”, ha detto a Reuters Said di ADB. In caso di successo, il meccanismo potrebbe essere ampliato e utilizzato come modello per altre regioni. Ha aggiunto che si sta già discutendo di estendere questo lavoro ad altri paesi dell’Asia.

Eliminare in anticipo il 50% della capacità produttiva di un paese a un prezzo compreso tra 1 milione e 1,8 milioni di dollari USA per megawatt, il che significa che l’Indonesia avrà bisogno di circa 1,6-29 miliardi di dollari in impianti, mentre le Filippine avranno bisogno di circa 50 dollari per 9 miliardi e il Vietnam avrà bisogno di circa 50-9 miliardi di dollari, tra 9 e 17 miliardi di dollari. Stime Kanak di Prudential.

Nick Robbins, professore di finanza sostenibile presso la London School of Economics, ha affermato che una sfida che deve essere affrontata è il potenziale rischio di azzardo morale.

“Chi inquina dovrebbe pagare è un principio di vecchia data. Dobbiamo essere assolutamente sicuri di non pagare per chi inquina, ma per accelerare la trasformazione”, ha affermato.