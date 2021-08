EXCLUSIVE SEC propone nuovi requisiti per la divulgazione delle IPO delle società cinesi negli Stati Uniti

Il sigillo della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si trova presso la sua sede a Washington, DC, USA REUTERS/Andrew Kelly

Reuters, 23 agosto – La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha iniziato a emettere nuovi requisiti di informativa alle società cinesi che cercano di quotarsi a New York per aumentare la consapevolezza degli investitori sui rischi coinvolti. Reuters e persone che hanno familiarità con la questione divulgate.

Alcune società cinesi hanno iniziato a ricevere istruzioni dettagliate dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, chiedendo maggiori informazioni sul loro utilizzo di veicoli offshore chiamati entità a interesse variabile (VIE) nelle offerte pubbliche iniziali; l’impatto sugli investitori e sulla Cina Il rischio delle autorità interferire nelle operazioni della società.

Il mese scorso, il presidente della SEC Gary Gensler Richiedi “pausa” Cercare maggiore trasparenza nelle offerte pubbliche iniziali (IPO) statunitensi delle società cinesi. Dopo il congelamento della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la quotazione della Cina negli Stati Uniti è in fase di stallo. Nei primi sette mesi del 2020, poiché le società cinesi hanno approfittato dell’impennata del mercato azionario statunitense, tali quotazioni hanno raggiunto il record di 12,8 miliardi di dollari.

“Descrivi in ​​che modo questo tipo di struttura aziendale può influenzare gli investitori e il loro valore di investimento, incluso come e perché gli accordi contrattuali non sono efficaci quanto la proprietà diretta e la società potrebbe sostenere costi sostanziali per far rispettare i termini dell’accordo”, ha affermato una lettera visto da Reuters La lettera della US Securities and Exchange Commission ha detto.

La lettera affermava che la SEC richiede anche alle società cinesi di rivelare che “gli investitori non possono mai detenere direttamente azioni in società operative cinesi”. Molti VIE cinesi sono registrati in paradisi fiscali come le Isole Cayman. Gensler ha affermato che ci sono troppe domande su come i fondi fluiscono attraverso queste entità.

La lettera diceva: “Quando si descrivono le attività o le funzioni del VIE, non usare termini come ‘noi’ o ‘nostro'”.

Un portavoce della SEC non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Secondo fonti, la SEC ha anche fornito requisiti di divulgazione sui rischi dei regolatori cinesi che intervengono nelle politiche di sicurezza dei dati dell’azienda.Il mese scorso, a pochi giorni dalla clamorosa IPO di Didi Global (Didi.N), le autorità di regolamentazione cinesi vietano al gigante del car sharing di registrare nuovi utenti. Questa mossa è stata seguita da un duro colpo alle aziende tecnologiche e di istruzione privata.

La SEC richiede anche ad alcune società di fornire informazioni più dettagliate se non rispettano il “Foreign Company Accountability Act” degli Stati Uniti in merito alle divulgazioni contabili alle autorità di regolamentazione. Finora, la Cina ha impedito alle società di condividere il lavoro dei propri revisori con l’Accounting Oversight Board delle società pubbliche statunitensi. Il mese scorso, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha rimosso il presidente del consiglio di amministrazione, ma gli sforzi del comitato per garantire audit indipendenti delle società cinesi quotate negli Stati Uniti non hanno avuto successo.

Le azioni della US Securities and Exchange Commission rappresentano l’ultima tornata di feroci attacchi alle società cinesi da parte dei regolatori statunitensi Per molti anni, Wall Street è stata riluttante a obbedire agli standard di audit statunitensi e a migliorare la governance delle società controllate dai fondatori.

La SEC è anche sotto pressione per finalizzare le regole di delisting per le società cinesi che non soddisfano i requisiti di audit statunitensi.

Il rapporto di Echo Wang a New York

A cura di Greg Roumeliotis e David Gregorio

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.