Expedia ha affermato che dopo che Singapore ha annunciato “itinerari di viaggio vaccinati”, le ricerche di viaggio per la Germania sono aumentate di 10 volte

L’interesse di viaggio tra Singapore e la Germania è nel cosiddetto Annunciare rotte di viaggio vaccinate tra i due paesi, Il che significa che i viaggiatori vaccinati possono saltare l’isolamento.

Expedia, un popolare sito di prenotazione di viaggi online, ha affermato che a partire da venerdì pomeriggio, le ricerche di viaggi da Singapore a destinazioni tedesche sono aumentate di quasi 10 volte rispetto alla media degli ultimi sette giorni.

Secondo il sito web, le persone sono anche molto interessate a viaggiare dalla Germania a Singapore. Lavinia Rajaram, responsabile delle relazioni pubbliche per la regione Asia-Pacifico di Expedia, ha dichiarato: “Sebbene Singapore non sia mai stata la top ten delle destinazioni per il tempo libero per i turisti tedeschi, è interessante notare che l’interesse dei turisti da Francoforte e Monaco a Singapore è aumentato del 70% nelle ultime 24 ore». Nel comunicato di venerdì.

Rajaram ha aggiunto: “Con il lancio del piano di itinerario di viaggio vaccinato, questo sarà sicuramente di buon auspicio per coloro che sono stati vaccinati e desiderano viaggiare e fornirà una spinta molto gradita all’industria del turismo. .”

Singapore ha annunciato giovedì il suo accordo di viaggio per la vaccinazione con la Germania e la città-stato ha esteso questa iniziativa anche al Brunei.

La domanda di viaggio senza quarantena dalla Germania o dal Brunei a Singapore entrerà in vigore a settembre, ma ci sono alcune condizioni. Le persone completamente vaccinate che viaggiano a Singapore dovranno sottoporsi a quattro test Covid: uno due giorni prima della partenza, uno all’arrivo, uno il terzo giorno e un altro il settimo giorno.

Altre condizioni per viaggiare dalla Germania o dal Brunei a Singapore includono:

Prendi un volo non-stop designato sulla rotta di viaggio vaccinata (VTL); rimani in Germania o Brunei per 21 giorni consecutivi prima della partenza del volo; scarica l’app di monitoraggio dei contatti a Singapore.

In termini di prezzi dei biglietti, Rajaram di Expedia ha aggiunto che le compagnie aeree che offrono voli nell’ambito del programma hanno annunciato “prezzi competitivi”.

Tuttavia, Rajaram ha detto: “È troppo presto per dire se i prezzi aumenteranno nei prossimi giorni, ma possiamo aspettarci che la domanda cresca più vicino alle vacanze. “