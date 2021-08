Explainer-Perché il Santuario Yasukuni è un controverso simbolo del patrimonio bellico giapponese Reuters

Tokyo (Reuters)-Quasi otto anni dopo la sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale, il Santuario Yasukuni di Tokyo rimane un potente simbolo della sua eredità bellica in Asia orientale e una miccia per le tensioni regionali.

Di seguito sono riportati alcuni retroscena sul santuario giapponese dei caduti in guerra e il suo impatto sulle relazioni del Giappone con la Cina, la Corea del Nord e la Corea del Sud.

Morire per l’imperatore

Costruito nel 1869, questo santuario si trova in un’enclave urbana alberata e custodisce i 2,5 milioni di giapponesi che hanno perso la vita nelle guerre iniziate nel XIX secolo (compresa la seconda guerra mondiale).

Fino al 1945, il Santuario Yasukuni, sponsorizzato dal governo – il suo nome era una combinazione delle parole “pace” e “nazione” – era il cuore della religione di stato shintoista, che mobilitava le persone in tempo di guerra in nome del santo imperatore Fight.

Dal 1978, i vincitori hanno incluso 14 leader della seconda guerra mondiale, compresi quelli che furono condannati per criminali di guerra di “classe A” dalla Corte alleata nel 1948, incluso il primo ministro in tempo di guerra Hideki Tojo.

All’epoca, Tojo e altri furono segretamente promossi a divinità in una cerimonia al santuario, che non appena fu diffusa la notizia, causò un tumulto nel paese.

Ricordi dolorosi

Molti giapponesi hanno reso omaggio ai parenti del Santuario Yasukuni e i conservatori hanno affermato che i leader dovrebbero essere in grado di commemorare i caduti in guerra. Tuttavia, i cinesi e i sudcoreani erano insoddisfatti dell’onore dato ai criminali di guerra.

Dal 1910 al 1945, i coreani erano ancora infastiditi dal dominio giapponese, mentre i cinesi avevano ricordi dolorosi dell’invasione giapponese e della brutale occupazione di parti della Cina dal 1931 al 1945.

I critici in Giappone considerano il Santuario Yasukuni come un simbolo del passato militarista e affermano che la visita del leader ha violato la separazione tra chiesa e stato ai sensi della costituzione del dopoguerra.

Un museo sul terreno del santuario è stato criticato per aver descritto la guerra come una guerra che il Giappone ha combattuto per liberare l’Asia dall’imperialismo occidentale, ignorando le atrocità dell’esercito giapponese.

Il Santuario Yasukuni registra anche i nomi di migliaia di taiwanesi e sudcoreani morti nell’esercito imperiale. Alcuni parenti desiderano cancellare i loro nomi.

Evitato dall’imperatore

L’imperatore Hirohito partecipò alla guerra come soldato giapponese e dalla fine del conflitto al 1975 visitò otto volte il Santuario Yasukuni. Gli storici dicono che ha smesso di rendere omaggio a causa dell’insoddisfazione per il leader condannato in tempo di guerra che è stato sancito.

Suo figlio Akihito è diventato imperatore nel 1989 e ha abdicato nel 2019. Non ha mai visitato, né l’attuale imperatore Naruhito.

La disputa del Primo Ministro

Molti primi ministri giapponesi hanno visitato il Santuario Yasukuni dopo la guerra, ma non hanno detto che fosse in veste ufficiale. Yasuhiro Nakasone fece una visita ufficiale nel 1985 in occasione del 40° anniversario della fine della guerra, che suscitò forti critiche da parte della Cina. Non è andato di nuovo.

Junichiro Koizumi ha visitato ogni anno durante il suo mandato come primo ministro dal 2001 al 2006, e il suo rapporto con la Cina era teso.

L’agenda di Shinzo Abe includeva il far rivivere il passato orgoglio del Giappone.Vi visitò nel dicembre 2013 e disse di essere andato a pregare per le anime dei caduti in guerra e “ribadì l’impegno del Giappone a non lanciare mai più la guerra”.

Le sue visite hanno suscitato rabbia a Pechino e Seoul, e anche gli Stati Uniti hanno espresso “delusione”. Abe non è diventato di nuovo primo ministro, ma ha fatto un sacrificio.

Da quando è entrato in carica nel settembre dello scorso anno, il Primo Ministro Yoshihide Suga non ha visitato il Santuario Yasukuni. A ottobre, ha consegnato un’offerta durante la festa autunnale al santuario, che ha provocato una dichiarazione di “profondo rammarico” da parte del governo sudcoreano.

altri metodi?

Una proposta è quella di espandere il vicino cimitero nazionale di Chidorigafuchi in un luogo commemorativo alternativo dedicato ai sacrifici di caduti in guerra non identificati. Una squadra nel 2002 ha chiesto l’istituzione di una struttura laica gestita dallo stato per i caduti in guerra. Nessuna di queste idee ha ricevuto attenzione.

Altri hanno suggerito di rimuovere i criminali di guerra di classe A dalla lista d’onore, ma i funzionari del santuario hanno affermato che era impossibile.