Facebook afferma che non dovrebbe essere incolpato di non aver raggiunto gli obiettivi del vaccino negli Stati Uniti Reuters

Funzionari degli Stati Uniti hanno affermato venerdì che il cambiamento delta del coronavirus si manifesta nei principali ceppi del virus in tutto il mondo e il bilancio delle vittime è aumentato vertiginosamente negli Stati Uniti, quasi interamente di persone non vaccinate.

Durante la pandemia, la disinformazione sul COVID-19 si è diffusa su siti di social media come Facebook, Twitter e YouTube, di proprietà di Alphabet (NASDAQ:) Inc. Per molto tempo, ricercatori e legislatori hanno accusato Facebook di non riuscire a monitorare i contenuti dannosi sulla sua piattaforma.

“I dati mostrano che l’85% degli utenti di Facebook negli Stati Uniti ha o vuole essere vaccinato contro il COVID-19”, ha affermato Facebook in un post sul blog aziendale del vicepresidente della società Guy Rosen. “L’obiettivo del presidente Biden è vaccinare il 70% degli americani entro il 4 luglio. Facebook non è il motivo per cui questo obiettivo non è stato raggiunto”.

