Facebook lancia Horizon Workrooms, un’app per ufficio virtuale

Questa settimana, Facebook ha invitato i giornalisti a conoscere la sua visione per l’ufficio del futuro.

Il giornalista non ha partecipato di persona o si è connesso tramite Zoom, ma ha invece indossato un auricolare e ha usato il suo avatar digitale per partecipare al primo evento mediatico dell’azienda in realtà virtuale.

Questa trovata segna il lancio di Horizon Workrooms, una nuova applicazione Facebook gratuita progettata per consentire ai dipendenti di lavorare insieme in un ufficio immaginario condiviso.

L’applicazione può proiettare il computer reale dell’utente nel mondo, visualizzarlo tramite il visore per realtà virtuale Oculus di Facebook e consentire ai dipendenti di sedersi con i colleghi e utilizzare lavagne virtuali per chattare e collaborare.

Il suo lancio è solo una piccola parte della grande ambizione del CEO di Facebook Mark Zuckerberg di costruire uno spazio digitale immersivo con avatar. Meta universo Le persone possono socializzare e lavorare qui.

“L’idea è che tu entri. Non importa dove ti trovi, puoi avere la configurazione perfetta e le persone possono fermarsi e collaborare rapidamente. Ma questo è davvero ottimo per un lavoro mirato”, Zuckerberg-Avatar Form – Dillo al giornalista. “Quello verso cui stiamo cercando di muoverci è un mondo in cui molte delle cose che facciamo sono qui… Pensiamo che questo diventerà un importante caso d’uso per la realtà virtuale”.

Il suo successo può dipendere dal fatto che l’azienda, che è stata colpita da anni di reclami sulla privacy, possa assicurare pienamente ai dipendenti che la loro vita in ufficio virtuale è ancora privata.

Facebook ha dichiarato che non accederà alle immagini dell’ambiente fisico dell’utente, che vengono elaborate localmente sull’auricolare e scartate dopo essere state visualizzate. Sebbene il contenuto audio dell’incontro venga elaborato sui server di Facebook, la società ha affermato che non memorizzerà i dati. Ha aggiunto che non utilizzerà “conversazioni di lavoro e materiali per informare gli annunci pubblicitari”.

L’applicazione può proiettare il computer reale dell’utente in questo mondo, visualizzarlo tramite il visore Oculus VR © Facebook tramite Reuters



L’annuncio arriva dopo che Zuckerberg ha recentemente annunciato a grande spinta Entra nella realtà aumentata e nella realtà virtuale, perché le piattaforme di social media si sono unite ai ranghi dei rivali della Silicon Valley Apple e Google per promuovere congiuntamente la costruzione della prossima piattaforma informatica oltre gli smartphone.

Il gruppo dei social media ora spende miliardi di dollari all’anno e impiega più di 10.000 dipendenti su vari progetti sul campo, incluso lo sviluppo di occhiali AR e metaverse, uno spazio virtuale persistente a cui è possibile accedere da diversi dispositivi.

Ma Zuckerberg ha da tempo affermato di credere che la realtà virtuale e l’AR possano anche cambiare completamente il posto di lavoro.L’anno scorso ha detto agli investitori sulla chiamata agli utili di aver immaginato un mondo futuro in cui le persone “entreranno al lavoro olograficamente”.

Sebbene non sia presente un ologramma nello studio, gli utenti possono personalizzare i propri avatar, ad esempio acconciature e abiti diversi, per creare la propria versione digitale ed entrare nell’ufficio virtuale, con montagne e laghi che brillano nelle finestre virtuali.

Gli utenti possono personalizzare i propri avatar per creare la propria versione digitale per entrare nell’ufficio virtuale © Facebook



Facebook afferma che Workrooms è una delle sue prime iniziative a utilizzare la tecnologia di tracciamento delle mani invece di un controller fin dall’inizio, il che significa che quando gli utenti fanno gesti, i loro avatar replicheranno in gran parte queste azioni.

L’azienda utilizza anche la tecnologia audio spaziale per fornire un maggiore senso di presenza, in cui gli utenti possono ascoltare le altre persone nella stanza in base ai loro posti. Ad esempio, se un partecipante si gira e lascia il gruppo mentre parla, la sua voce diventerà debole per gli altri attorno al tavolo della conferenza digitale.

Gli utenti possono anche visualizzare il proprio computer reale sul proprio computer digitale tramite cuffie e alcune tastiere compatibili.

Rispettati

“Crediamo che lo studio non sia solo un’esperienza di realtà virtuale, ma un’esperienza di realtà mista”, ha affermato Mike LeBeau, direttore dell’esperienza lavorativa presso il Reality Lab di Facebook. “Combina alcuni elementi del mondo reale con alcuni elementi del mondo virtuale, quindi puoi idealmente ottenere il meglio da entrambi i mondi”.

Attraverso Workrooms, Facebook sta entrando in un mercato abbastanza raro, abitato principalmente da gruppi professionali più piccoli come MeetinVR e Spatial.

Se acquisirà trazione dipenderà in gran parte dal fatto che le aziende e i consumatori non di gioco siano pronti ad accettare di indossare cuffie ingombranti e sostituire la fatica di Zoom con una brillante versione di se stessi in un cartone animato.

Ma Facebook spera che possa essere un punto di ingresso per attirare nuovi utenti nella realtà virtuale. I dirigenti hanno sottolineato che il prodotto non era perfetto, dicendo che stavano ancora risolvendo diversi bug.

Finora, il piano sembra più un progetto di vanità che una mucca da mungere. Proprio come la funzione di videoconferenza esistente di Facebook, l’applicazione sarà gratuita. La società ha dichiarato che lo studio non mostrerà annunci pubblicitari, aggiungendo che “non ha intenzione di farlo in futuro”.