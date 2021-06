Facebook mette al bando Donald Trump per almeno due anni

Facebook dice che Donald Trump lo farà Proibisci l’accesso alla sua rete Per almeno due anni, la mossa potrebbe aumentare le tensioni con l’alleato dell’ex presidente degli Stati Uniti, che ha accusato la compagnia di censurare le opinioni conservatrici.

Il divieto è un emendamento alla precedente sospensione a tempo indeterminato di Facebook, che è critica Il responsabile è il “comitato di vigilanza” della società. Il consiglio di amministrazione ha confermato la decisione di cacciare Trump dalla piattaforma il mese scorso, ma ha ritenuto che il divieto a vita fosse problematico.

La nuova sospensione entrerà in vigore dalla data della prima sospensione di Trump, ovvero il 7 gennaio, il giorno successivo alla sospensione. Attacchi di ex sostenitori presidenziali Facebook ha detto al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington. La società gli ha vietato di accedere alla sua piattaforma per il supporto vocale ai rivoltosi del Campidoglio. Il divieto verrà revocato solo se l’azienda ritiene che “i rischi per la sicurezza pubblica siano diminuiti”.

Il capo di Facebook Nick Clegg ha scritto: “Quando la sospensione sarà finalmente revocata, se il signor Trump violerà ulteriormente le regole in futuro, innescherà una serie di sanzioni severe e rapidamente crescenti, inclusa la cancellazione permanente delle sue pagine e dei suoi account”. Politica, in a Il post sul blog spiega la decisione di venerdì.

La decisione fa parte di un annuncio che dettaglia più ampi cambiamenti nella politica della società su come moderare il discorso di personaggi pubblici influenti dopo che la società è stata criticata il mese scorso. Comitato di vigilanza I suoi metodi esistenti hanno causato “diffusa confusione”.

Pur sostenendo la decisione di Facebook di sospendere l’account di Trump, il consiglio ha condannato la società per aver implementato una sospensione “indefinita” che ha superato la politica annunciata dalla società.Il consiglio l’ha definita una penalità “fuzzy” e “non standard” e ha menzionato Facebook La decisione finale se mettere definitivamente al bando l’ex presidente.

La sospensione di due anni potrebbe danneggiare seriamente gli sforzi di Trump per mantenere la rilevanza politica nel 2024

Venerdì, Facebook ha delineato il suo quadro per trattare con personaggi pubblici provocatori nel “periodo di disordini civili e violenza continua” e un divieto di due anni è la punizione più severa.

“In considerazione della gravità delle circostanze che hanno portato alla sospensione di Trump”, ha scritto Clegg, “crediamo che le sue azioni abbiano gravemente violato le nostre regole e, secondo il nuovo accordo di applicazione, dovrebbe essere imposta la sanzione più elevata”.

Il comitato di sorveglianza ha detto che stava “riesaminando” la dichiarazione di Facebook.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che l’uso dei social media da parte di Trump durante il suo mandato “ha esposto molto”, aggiungendo: “Sembra che la zebra non cambierà le sue strisce nei prossimi due anni”.

In una dichiarazione di venerdì pomeriggio, Trump ha ribadito una falsa dichiarazione sulle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e ha affermato che la decisione di Facebook è stata un “offesa” a coloro che hanno votato per lui.

Trump ha detto: “Non dovrebbero essere autorizzati a sfuggire a questo tipo di censura e silenzio. Alla fine, vinceremo”. “Il nostro Paese non può più tollerare questo tipo di abuso!”

Oltre a chiarire il periodo di divieto di Trump, Facebook ha anche condiviso maggiori dettagli sul suo sistema di “sciopero” per utenti e gruppi i cui servizi sono stati sospesi. Ha affermato che poiché il suo “valore di notizie” è nell’interesse pubblico, sarà chiarito quando in futuro verranno pubblicati sulla piattaforma contenuti sospetti di personaggi noti.

In una svolta politica importante, Craig ha affermato che i contenuti pubblicati dai politici non saranno più diversi dagli altri utenti. precedente aL’azienda ha affermato che anche se i leader politici fanno commenti non veritieri, come “regola generale”, dovrebbero essere “visti e ascoltati” per il controllo pubblico.

Rispettati

L’efficacia della de-piattaformazione ha fatto arrabbiare i conservatori americani, molti dei quali credono che le “élite della Silicon Valley” stiano imponendo restrizioni ingiuste e senza precedenti alla libertà di parola. Il mese scorso, il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato una legge statale completa che consentirebbe ai cittadini della Florida di citare in giudizio le società tecnologiche per decisioni restrittive.

Due associazioni industriali che rappresentano aziende tecnologiche hanno intentato una causa per cercare di bloccare la nuova legge, affermando che si tratta di un attacco ai diritti delle aziende ai sensi del Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.

Dopo il ban di Facebook, a seguito di azioni simili intraprese da Twitter, Trump ha lanciato il suo sito blog—— Dalla scrivania di Donald J. Trump — Spegnerlo solo dopo 29 giorni. Secondo alcune notizie, l’ex presidente era frustrato dalla mancanza di lettori.

Cal Tobias, professore di diritto all’Università di Richmond, ha dichiarato: “La sospensione di due anni potrebbe compromettere seriamente gli sforzi di Trump per mantenere la rilevanza politica nel 2024″. è difficile per Trump soddisfare queste restrizioni nel 2023, figuriamoci prima”.