Fallisce la scommessa di SoftBank Vision Fund su Didi

La più grande scommessa singola del SoftBank Vision Fund sulla tecnologia cinese è in perdita perché Pechino ha punito il gruppo di acclamazione Didi Chuxing per presunti errori di sicurezza dei dati dopo il suo elenco di successo a New York.

Dopo che la pressione normativa cinese ha colpito le prospettive di business di Didi, il Vision Fund ha pagato una quota del 20,1% nell’app di taxi da 11,8 miliardi di dollari nel 2019, che ora vale 7,8 miliardi di dollari. Taglia il suo valore di mercato Quasi metà.

Il massiccio investimento del gruppo giapponese nel settore tecnologico cinese rappresenta oltre un quarto del portafoglio del Vision Fund, rendendolo vulnerabile ai venti normativi cinesi.

Pochi giorni dopo l’avvio dell’indagine Didi, il regolatore del cyberspazio cinese si è rivolto a All Truck Alliance, Con conseguente calo del 43% delle sue azioni quotate negli Stati Uniti dall’inizio di luglio.

Gli altri investimenti di Vision Fund in Cina stanno affrontando pressioni normative. Keep, l’app di fitness più in voga in Cina, di recente Piano di prelievo Per l’IPO degli Stati Uniti, la startup di formazione online Zuoyegang potrebbe essere colpita Restrizioni debilitanti Per quanto riguarda il modello di business del settore del tutoraggio.

SoftBank ha iniziato ad aumentare la propria partecipazione in Didi nel 2015 e ha aumentato il valore di una quota di azioni di 900 milioni di dollari USA quando ha venduto le azioni al Vision Fund nel 2019.

Questo Due passeggeri di sesso femminile sono state uccise I driver Didi hanno scatenato una tempesta di indignazione pubblica e azioni normative contro la società nel 2018, trascinando al ribasso la valutazione delle startup e ritardando la loro quotazione pubblica per diversi anni.

L’applicazione di Didi è un importante potenziale cliente per i suoi prodotti derivati ​​come la condivisione di biciclette e le attività di acquisto di gruppi di comunità, e SoftBank ha anche fornito centinaia di milioni di dollari a sostegno.Softbank investe anche in Didi Autopilota unità.

Il Vision Fund una volta sperava di vendere le sue azioni Didi nell’offerta pubblica degli Stati Uniti. Banchieri e investitori hanno affermato che la valutazione della società potrebbe essere Per quanto possibile 100 miliardi di dollari USA. Ma secondo una persona che ha familiarità con la questione, poiché l’alta valutazione della startup si è ridotta, ha accantonato questi piani. Il fondo ha rifiutato di commentare.

Sebbene il Vision Fund abbia registrato una perdita contabile di 4 miliardi di dollari, il valore di molti dei suoi investimenti tecnologici al di fuori della Cina è aumentato vertiginosamente con la prosperità del mercato aperto.Una volta risolte le questioni regolamentari, anche il prezzo dell’azione Didi potrebbe salire, nonostante l’avvertimento di analisti e avvocati indagine È improbabile che si arrivi presto a una conclusione.

Il Vision Fund da 100 miliardi di dollari mira a diversificare l’impronta geografica di SoftBank, poiché il fondatore Sun Zhengyi ha ammesso che è necessario ridurre la grande esposizione del gruppo in Cina, in particolare le sue azioni Alibaba rappresentano il 43% delle sue partecipazioni totali.

Dopo che la società gemella di tecnologia finanziaria Ant Financial ha sospeso la sua offerta pubblica iniziale di 37 miliardi di dollari a novembre, il prezzo delle azioni di Alibaba è sceso del 35% dal massimo di ottobre, che sarà la più grande offerta pubblica di sempre. Movimento di “rettifica”.

Li Chengdong di Haitun, un think tank incentrato sulla tecnologia, ha affermato che quando Hong Kong diventerà il più grande mercato del mondo, le valutazioni diminuiranno. Posizione dell’elenco principale Per le aziende tecnologiche cinesi.

“La Cina è una parte importante della strategia di investimento globale di SoftBank, quindi tutto ciò influenzerà il loro ritorno sull’investimento”, ha affermato. “Potrebbero essere gli investitori più colpiti da questa tornata di regolamentazione”.

Il Ministero della sicurezza nazionale cinese e altri sei dipartimenti governativi hanno annunciato la scorsa settimana che avrebbero Investigatore della stazione Dopo che Didi ha condotto un’offerta pubblica iniziale nel cyberspazio a New York, ha condotto un’indagine di sicurezza nell’ufficio di Didi I desideri del supervisore.

Anche la China Cyberspace Administration Rimuovere L’app principale di Didi e 25 servizi connessi di app store nazionali hanno interrotto la registrazione degli utenti.

Rapporto aggiuntivo di Liu Nian a Pechino