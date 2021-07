Farmacista in epidemia di meningite mortale negli Stati Uniti condannato a 10-1/2 anni di carcere Reuters

Entrambi sono ora in attesa di processo in Michigan per diverse accuse di omicidio di secondo grado, e il Michigan è stato duramente colpito dall’epidemia.

I pubblici ministeri hanno affermato che quando Chin ha supervisionato la cosiddetta camera bianca in cui sono stati prodotti i farmaci NECC, ha incaricato il personale di spedire farmaci non controllati, utilizzare ingredienti scaduti, falsificare i registri di pulizia e ignorare muffe e batteri.

I due sono stati condannati per estorsione e frode per false dichiarazioni sui loro farmaci ai clienti NECC nel 2017, ma sono stati esentati dalle accuse di omicidio di secondo grado relative alla morte di 25 pazienti.

Glenn Chin, il farmacista supervisore dell’ormai defunto New England Compound Center, è stato condannato per la seconda volta dal giudice distrettuale americano Richard Stearns a Boston due settimane dopo che il co-fondatore Barry Cadden è stato condannato a una nuova sentenza di 14-1 / 2 anni.

BOSTON (Reuters) – Un ex farmacista in una farmacia composta nel Massachusetts la cui medicina contaminata dalla muffa ha innescato un’epidemia mortale di meningite fungina nel 2012. La sua precedente punizione di otto anni è stata respinta mercoledì dalla Corte d’Appello.

