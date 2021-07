Fatta eccezione per l’ufficio, gli affari vanno a gonfie vele ovunque

La tecnologia è in piena espansione, le bevande scorrono e le banche agiscono con cautela. Questa stagione degli utili mostra che molte aziende si stanno godendo come il 2019. Aziende come Google e Microsoft hanno ottenuto risultati eccezionali, le vendite di gruppi di alcolici sono aumentate e banche come Barclays e Bank of America hanno drasticamente ridotto le loro riserve di crediti inesigibili.

Anche compagnie aeree e tour operator sono ottimisti sul fatto che il periodo peggiore dell’epidemia sia passato. Secondo i dati di FactSet, le entrate complessive degli Stati Uniti nel secondo trimestre sono aumentate del 90% su base annua, quasi il 20% in più rispetto alle previsioni degli analisti.

Un dipartimento colpito da un disastro si sta disperatamente aderendo. Ma i suoi passi di danza non convincono.

Nei risultati annunciati da Boston Real Estate questa settimana, il CEO Owen Thomas ha iniziato a parlare e ha sottolineato che tutti i “dipendenti del proprietario sono tornati in ufficio il 6 luglio”. Secondo i dati di Standard & Poor’s Global Intelligence, ha ripetuto 47 volte in una teleconferenza con la parola O, più di qualsiasi altra azienda in questa stagione degli utili, ha infine ribadito che tutto il suo team era “tornato in ufficio”.

C’è una regola ben nota in diversi settori secondo cui non dovresti sovraccaricare te stesso. La maggior parte delle aziende lo rispetta. Ad esempio, durante la teleconferenza sugli utili di questa settimana, Diageo non ha continuato a parlare del livello di ubriachezza dei suoi dipendenti. Boston Real Estate potrebbe essere riuscita a creare un proprio ufficio; fare la stessa cosa con i clienti è un’altra sfida.

È vero che le entrate del gruppo immobiliare sono aumentate di anno in anno, ma non sono state così forti come in altri settori. La salute a lungo termine dei proprietari commerciali è ancora più precaria. Diciotto mesi dopo la pandemia, il futuro dell’ufficio è una delle previsioni più difficili da fare.

Ci sono differenze regionali. L’ambasciata del gruppo immobiliare indiano, che ha otto uffici, ha affermato questa settimana che le misure di blocco adottate per contenere la grave ondata di coronavirus del Paese “hanno interrotto il ritorno al lavoro dei nostri inquilini, meno del 5%. [their] La forza lavoro che opera nelle nostre proprietà in questo trimestre”.

In Europa, Gecina, che ha un portafoglio immobiliare di 20 miliardi di euro, è confuso sul fatto di tornare alla sede di Parigi più velocemente che a Londra. “Forse ha qualcosa a che fare con il modo in cui è stata costruita la città…[In Paris]Le persone vivono vicino a dove lavorano, magari in un appartamento più piccolo. “

Rispettati

Anche all’interno del paese, c’è una vasta gamma. Equity Residential, un proprietario statunitense, ha sottolineato questa settimana: “I datori di lavoro di New York, in particolare banche e società finanziarie, hanno riportato i loro dipendenti nei loro uffici. Lo si può sentire nelle attività economiche di molte parti di Manhattan”. Allo stesso tempo, la situazione a San Francisco è “più vaga” – “I datori di lavoro sono più lenti nel richiamare i dipendenti e molti degli obiettivi iniziali sono dopo il Labor Day”.

“Inizialmente” è la chiave. Poiché un gran numero di paesi vaccinati subisce una nuova ondata di infezione da Covid-19, il vaccino significa che l’umore per la vittoria si è allentato. Questa settimana, aziende tra cui Twitter hanno nuovamente chiuso i loro uffici a New York e San Francisco. La data del grande ritorno è un traguardo in movimento. E ancora ostinatamente rifiutano di ammettere che il lavoro misto ha cambiato le abitudini per sempre.

La prova che questo non è un fenomeno temporaneo viene dal regno eremita della Nuova Zelanda. Kiwi Property Group ha sottolineato nei suoi risultati che la pandemia ha promosso l'”aumento del lavoro flessibile” e il passaggio a un modello “hub and spoke”, con meno lavoro svolto nei centri urbani e più lavoro svolto nelle periferie. Sebbene il virus sia stato contenuto, il Paese ha subito una trasformazione simile a quella del resto del mondo. Rimane qui.

