Fattori esterni che influenzano il margine EBITDA

Le aziende spesso attraversano i loro cambiamenti Utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) Il margine di profitto è dovuto a fattori esterni al di fuori del loro controllo. I fattori più importanti che influenzano i margini EBITDA sono l’inflazione o la deflazione nell’economia, i cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti, la pressione competitiva dei concorrenti, i cambiamenti nei prezzi di mercato di beni e servizi e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

Inflazione e deflazione

A causa dei seguenti motivi, l’azienda potrebbe subire un aumento dei costi di vendita inflazione, Che porta ad un aumento dei prezzi dei materiali e del lavoro utilizzati per produrre beni e servizi. Se l’azienda non può trasferire l’aumento dei costi aumentando i prezzi, i margini EBITDA diminuiranno.esattamente il contrario DeflazioneSe il prezzo dei fattori di produzione dell’azienda scende e l’azienda può aumentare i prezzi, il margine EBITDA aumenterà.

Ad esempio, nel 2015, molti rivenditori di generi alimentari hanno iniziato a riscontrare una carenza di manodopera qualificata e, di conseguenza, hanno iniziato ad aumentare la paga oraria dei propri dipendenti. Se i prezzi delle materie prime al dettaglio non diminuiscono questo aumento salariale, i margini EBITDA potrebbero diminuire.

Stipulare

Leggi e regolamenti sono un altro fattore esterno che influenza il margine di profitto EBITDA dell’azienda.Ad esempio, se una legge statale o federale propone salario minimo, I margini EBITDA delle aziende che si affidano maggiormente alla manodopera poco qualificata possono diminuire, a meno che non trasferiscano tutti gli aumenti salariali ai consumatori aumentando i prezzi di beni e servizi.

Un altro esempio dell’impatto della regolamentazione sui margini EBITDA è l’alto costo della conformità. Poiché le leggi ambientali richiedono la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il costo della conformità per i produttori di carbone negli Stati Uniti continua ad aumentare.alcunialcuni

Pressione competitiva

Se ci sono nuovi concorrenti che sfidano lo status quo dell’azienda, il margine EBITDA dell’azienda potrebbe diminuire. Se nuovi concorrenti possono fornire prodotti e servizi migliori e più economici, l’azienda potrebbe perdere quote di mercato e le vendite potrebbero iniziare a diminuire.

Se l’azienda non affronta la pressione della concorrenza e non riduce la propria Costo fisso Incorporati nel suo processo di produzione, i margini EBITDA potrebbero iniziare a diminuire.

Variazioni del prezzo di mercato

Se i prezzi dei prodotti venduti dall’azienda cambiano a causa di forze di mercato al di fuori del controllo dell’azienda, l’azienda potrebbe subire variazioni nei margini EBITDA.

Ad esempio, l’aumento dei prezzi del petrolio dopo il 2009 è un vantaggio per i produttori di petrolio e i loro margini EBITDA sono aumentati in modo significativo. Tuttavia, con il forte calo dei prezzi del petrolio nel 2014, i ricavi ei margini EBITDA di molti produttori di energia sono diminuiti.

preferenza del consumatore

I cambiamenti nelle preferenze dei consumatori possono aumentare o diminuire i margini EBITDA aumentando o diminuendo la domanda di prodotti e servizi aziendali.

Ad esempio, i prodotti e gli alimenti per la salute sono particolarmente apprezzati dai consumatori. Di conseguenza, i margini EBITDA dei negozi di alimenti naturali e dei produttori di prodotti sanitari come Whole Foods Market e Hain Celestial Group sono aumentati in modo significativo.