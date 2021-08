Fauci prevede che la ripresa del coronavirus negli Stati Uniti sarà peggiore

Il capo consigliere medico del presidente Joe Biden ha avvertito che “la situazione peggiorerà” man mano che la variante delta del coronavirus si diffonderà negli Stati Uniti, anche se ha aggiunto che è improbabile che il blocco dello scorso anno venga ripristinato.

“Se si guarda all’accelerazione del numero di casi, la media di 7 giorni è aumentata notevolmente”, ha affermato Anthony Fauci, che ha avvertito che il paese sta assistendo a un “focolaio non vaccinato”.

“Ci sono 100 milioni di persone nel nostro paese che possono essere vaccinate ma non vaccinate”, ha detto Fauci alla CBS.

“Dobbiamo davvero far cambiare idea a queste persone, renderle più facili, convincerle a fare qualcosa per vaccinarle, perché sono loro che diffondono l’epidemia”.

Le sue osservazioni arrivano in un momento in cui le preoccupazioni sulla diffusione della variante altamente contagiosa del Delta negli Stati Uniti sono aumentate e i tassi di vaccinazione sono rallentati nelle ultime settimane.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ci sono più di 60.000 nuovi casi ogni giorno, il livello più alto da aprile. Ha detto che il ceppo Delta ha rappresentato oltre l’80% di questi casi.

Ci sono ancora pochissimi casi di Covid-19 tra le persone vaccinate e il vaccino aiuta a mantenere i sintomi lievi nella stragrande maggioranza dei casi. Ma il CDC ha affermato che ci sono segni che le persone vaccinate che sono effettivamente infette dalla variante Delta abbiano la stessa carica virale elevata di quelle che non sono state vaccinate, indicando che hanno la stessa probabilità di diffondere il virus.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie sono stati rilasciati la scorsa settimana Nuova guida Si raccomanda che anche le persone completamente vaccinate indossino maschere al chiuso in aree con un alto tasso di trasmissione del virus.

Giovedì, Joe Biden ha annunciato che qualsiasi lavoratore federale che non è stato completamente vaccinato deve indossare una maschera al lavoro.

Ma alcuni funzionari statali repubblicani si sono rifiutati di attuare le nuove garanzie, anche se il numero di casi giornalieri nel loro stato era in aumento. Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis (Ron DeSantis) ha firmato un ordine esecutivo che rifiuta di indossare obbligatoriamente maschere nelle scuole e ha promesso “nessun blocco”.

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, la Florida ha riportato 21.683 nuovi casi venerdì, il numero più registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Ha registrato più nuovi casi di qualsiasi altro stato, il doppio del secondo stato del Texas, e ora rappresenta circa un quinto delle nuove infezioni negli Stati Uniti.

In Texas, anche il governatore repubblicano Greg Abbott ha vietato alle agenzie locali e statali la vaccinazione obbligatoria, anche se il numero di casi giornalieri è in aumento.

Francis Collins, presidente del National Institutes of Health, è apparso su Fox News domenica, avvertendo che la variante Delta è “estremamente contagiosa” e ha raggiunto “livelli molto alti” in Missouri, Arkansas e Louisiana.

“Ora stiamo di nuovo vedendo il livello di casi giornalieri avvicinarsi a 100.000, che non vedevamo da febbraio”, ha detto Collins, esortando le persone a vaccinarsi.

“Se non sei stato vaccinato, le prove ora sono schiaccianti”, ha detto Collins. “Se non sei vaccinato, ci sono molte cose che non sono facili per te. Le aziende stanno iniziando a richiederlo”.

Ha aggiunto: “Usciamo dal recinto, andiamo avanti e facciamo parte della squadra vincente che ha portato questo delta fuori da qui”.