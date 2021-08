Fauci prevede che nonostante il rischio varianti delta, gli Stati Uniti non riprenderanno il blocco di Reuters

Sebbene Fauci ritenga che gli Stati Uniti non debbano chiudere di nuovo come l’anno scorso, ha avvertito sull’ABC che mentre la variante Delta continua a diffondersi, “la situazione peggiorerà”.

“Penso che abbiamo una proporzione sufficiente della popolazione nel Paese, non abbastanza per contenere l’epidemia, ma credo che sia sufficiente per impedirci di cadere nella situazione dello scorso inverno”.

© Reuters. Foto del file: il dott. Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha tenuto un discorso di apertura all’audizione del Comitato per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato per discutere la continua risposta del governo federale a COVID-19.

