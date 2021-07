FCA si arrende a Provident, accantonando la vigilanza sui mutui subprime

L’ultimo atto di beneficenza di Provident Financial è quello di fornire il proprio monumento.

Due statue inchinate, un cliente con le mani giunte e un agente che studia il libro mastro, sono scolpite presso la sede storica del prestatore a Bradford Artista residente Gordon YoungQuando Provident si è trasferita nel nuovo campus nel 2010, queste sculture sono diventate di proprietà del consiglio locale. Ora sono appena visibili su uno stretto sentiero tra Bradford Crown Court e Eastbrook Employment Center.

Al giorno d’oggi, la prestazione della permanenza e dell’amicizia non si applica alla Provvidenza.La Financial Conduct Authority ha autorizzato la società mercoledì Ha concluso i suoi 141 anni di attività di prestito domestico Ritiene offensivo il ricorso al piano di compensazione del prezzo ridotto.

Il regolatore ha affermato che la fissazione di un tetto al fondo di compensazione “non è conforme alle regole, ai principi e agli obiettivi della FCA”. Tuttavia, scegliendo di non sollevare queste “serie preoccupazioni” in tribunale, applica un argomento che è stato a lungo il mantra dell’industria dei subprime: quando le alternative sono peggiori, anche quelle inaccettabili diventano accettabili.

Avere Non c’è una soluzione facile in modo da Prestiti ad alto rischioCerca di applicare standard comuni Ostruito nella storia Attraverso la possibilità di cacciare i finanziatori dal mercato in cui si trovano i criminali. Applicando le regole retroattivamente e chiudendo un occhio su innumerevoli conseguenze indesiderate, la regolamentazione ha costantemente fallito sia i mutuatari che i prestatori. I potenziali rimedi dall’opposto dello spettro politico spesso implicano idee stravaganti sull’intervento statale e accuse di scarse capacità di bilancio.

Il fulcro di questo dibattito è la minaccia di Provident di trasferire la sua filiale di credito familiare Entra in liquidazioneÈ più importante di una minaccia simile da parte di Amigo, uno dei principali attori nel settore dei prestiti garantiti nel Regno Unito, che ha bloccato la sua proposta di risarcimento all’inizio di quest’anno dopo la testimonianza della FCA. Di conseguenza, i clienti di Provident possono ricevere una piccola parte del compenso dovuto per i prestiti ceduti per errore.

Potrebbe esserci una svolta. FCA ha dichiarato che non si opporrà al piano di concordato di Amigo, ma cambierà strategia solo all’ultimo minuto e presenzierà all’udienza finale. Ma a differenza di Provident, Amigo ha qualcosa da perdere.

Rispettati

Negli ultimi anni, le società di gestione dei sinistri hanno perseguitato istituti di credito ad alto costo e, man mano che il dibattito sul PPI si è gradualmente concluso, queste società hanno cambiato i loro obiettivi. Un gran numero di reclami ha costretto Provident ad abbandonare il suo mercato principale. Più di 1.000 dipendenti hanno perso il lavoro perché il portafoglio prestiti è stato ridotto a soli 42 milioni di sterline a metà anno, ma è stata una decisione relativamente facile: il dipartimento non è mai stato guidato dal CEO Peter Crook prima del 2017. Recuperato dal pasticcio riorganizzazione. Credo che il lavoro dell’agente di riscossione possa essere automatizzato.

Il danno causato significa che gli azionisti di Provident non si preoccupano più delle filiali in perdita. Questo non è il caso di Amigo e i loro direttori vogliono mantenere un’attività brutta ma redditizia. Secondo FCA, entrambe le società sono in grado di fornire maggiori risarcimenti, ma solo Amigo si trova nello zugzwang, che è il termine scacchistico per ogni possibile mossa per deteriorare il proprio status.

Questa non è solo giustizia grossolana, ma anche priva di significato a livello di gruppo. Gli analisti prevedono che le divisioni carte di credito e finanza automobilistica di Provident raggiungeranno un utile operativo di circa 93 milioni di sterline quest’anno, mentre Amigo potrebbe bruciare circa 80 milioni di sterline.

Consentire alle società di isolare le passività sussidiarie sarà oggetto di considerazione per la consultazione di FCA sugli strumenti di ristrutturazione, che dovrebbe essere condotta entro la fine dell’anno. Si parla anche di imporre restrizioni più severe alle società di gestione dei sinistri, che sono state regolamentate dal 2019 e non hanno avuto molto impatto.

Questo aggiustamento è il benvenuto, ma nessuno di loro può risolvere il grosso problema. I più bisognosi continueranno a prendere in prestito con qualsiasi mezzo abbiano. La ricerca di Provident da parte di FCA ha contribuito ad accelerare l’obsolescenza del più grande istituto di credito subprime del Regno Unito, ma i clienti che sono stati venduti per errore riceveranno pochissimi compensi e non ci sono piani per sostituirlo. Per chi si aggira tra tribunali e centri per l’impiego, non basta farsi ammirare solo qualche statua.