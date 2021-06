Fed Rosengren ha affermato che con il miglioramento del mercato del lavoro, i tassi di interesse aumenteranno nel 2022 – shareandstocks.com

Blog automatico

In questo episodio del podcast di Autoblog, il caporedattore Greg Migliore ha partecipato con l’editore dei consumatori Jeremy Korzeniewski e il produttore/reporter senior di Yahoo Finance Pras Subramanian. Jeremy ha appena visitato lo stabilimento Lordstown Motors in Ohio e ha riferito della turbolenta situazione all’interno dell’azienda. Il nostro ospite ha anche parlato di Lucid Motors, un’altra startup di auto elettriche. Prause recensisce la Bugatti Chiron Pur Sport. Jeremy crede che, nonostante il passaggio all’elettrificazione, sia arrivato il momento di goderti l’auto a benzina dei tuoi sogni. Infine, entrano nel raccoglitore automatico del blog per conoscere l’ultima situazione della precedente sezione “spendere denaro”. Inviaci le tue domande sui bagagli per posta e sui soldi da spendere: Podcast@Autoblog.com.

