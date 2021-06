Fed Williams afferma che l’economia degli Stati Uniti non ha ancora giustificato il cambiamento di politica

Un alto funzionario della Federal Reserve ha affermato che, sebbene le prospettive siano diventate più ottimistiche, l’economia statunitense non è ancora pronta perché la banca centrale inizi a ritirare il suo enorme sostegno monetario.

Poiché il mercato finanziario è molto sensibile alla politica della Fed, lunedì il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ha rilasciato i commenti di cui sopra. Le previsioni economiche dei funzionari della banca centrale la scorsa settimana hanno indicato che si aspettano di aumentare i tassi di interesse nel 2023, un anno prima di quanto precedentemente previsto.

Williams ha affermato che l’economia “è migliorata” e queste sono alcune delle sue osservazioni più ottimistiche dall’inizio della pandemia. Ma ha insistito sul fatto che la Fed si atterrà ai termini del suo quadro di politica monetaria lanciato nell’agosto dello scorso anno, che stabilisce uno standard elevato per la politica di inasprimento.

“E’ chiaro che l’economia sta migliorando rapidamente e le prospettive a medio termine sono molto buone”, ha detto.

“Tuttavia, il progresso dei dati e delle condizioni non è sufficiente perché il Federal Open Market Committee cambi la sua posizione di politica monetaria per fornire un forte sostegno alla ripresa economica”.

Il commento è stato fatto prima che Jay Powell testimoniasse davanti al Congresso martedì. In un discorso preparato dal presidente della Fed rilasciato lunedì sera tardi, Powell ha osservato che l’economia è in “continuo miglioramento”, ma ha sottolineato il ritmo “squilibrato” della ripresa del mercato del lavoro e i rischi persistenti della pandemia, compresi i tassi di crescita. vaccino.

Il presidente della Fed ha aggiunto che “l’espansione dovrebbe tornare al nostro obiettivo a lungo termine”, ribadendo la sua convinzione che gli attuali aumenti dei prezzi al consumo saranno temporanei.

Sia la testimonianza preparata di Powell che le osservazioni di Williams mostrano che rispetto alle opinioni di alcuni altri governatori di banche regionali che hanno espresso commenti dopo la riunione del FOMC la scorsa settimana, il senior management della Fed è più cauto sulla prospettiva di rapidi cambiamenti politici.

Venerdì, il presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, James Brad, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che la banca centrale potrebbe prepararsi ad aumentare i tassi di interesse già dal prossimo anno. Esaurito In azioni statunitensi.

Williams ha dichiarato in un evento ospitato dall’American Mid-Sized Banks Union che i tassi di interesse non saranno aumentati fino a quando non sarà stata raggiunta la piena occupazione e il tasso di inflazione non sarà salito al 2%, ed è “si spera” che supererà moderatamente l’obiettivo per un periodo di tempo.

Ha anche affermato che, a meno che non vengano compiuti “ulteriori progressi sostanziali” in queste aree, la Fed non ridurrà il suo piano di acquisto di attività mensile da 120 miliardi di dollari.

Più tardi, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l’evento, ha affermato che l’occupazione e l’obiettivo di inflazione del 2% della Fed hanno rischi sia al rialzo che al ribasso. “Si tratta ancora di una prospettiva molto incerta e dobbiamo tenerne conto quando consideriamo le future decisioni politiche”, ha affermato.

Lunedì, in un evento ospitato dal Forum ufficiale delle istituzioni monetarie e finanziarie del Think Tank, Brad ha ribadito la necessità che la Fed inizi a considerare la riduzione degli acquisti di obbligazioni in caso di aumento dell’inflazione.

Anche il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, ha espresso un tono simile nello stesso incidente.

“Sarà più salutare man mano che avanziamo verso la lotta alla pandemia e il raggiungimento del nostro obiettivo di iniziare ad adeguare questi acquisti: titoli del Tesoro USA e titoli garantiti da ipoteca”, ha affermato Kaplan.