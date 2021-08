Fermare la corsa agli armamenti per l’istruzione in Asia orientale può aumentare il tasso di natalità

La scuola inizia alle 8.25 del mattino e termina alle 3.30 del pomeriggio, può esserci un’ora di club extrascolastico. Finora, tutto è normale, tranne che questa giornata è appena iniziata. Fortunatamente, c’è tempo per correre a casa per uno spuntino prima di un altro giro di lezioni nella scuola materna dalle 17:00 alle 20:00. Da lì torni a casa dal lavoro, mangi, fai i compiti di scuola, poi cadi sul letto, poi ti alzi, fallo di nuovo il giorno dopo. Questo è l’orario standard per molti bambini di 10 anni a Tokyo.

Per i genitori, le lezioni possono costare $ 500 al mese. Se gli insegnanti fanno un buon lavoro, i tuoi figli passeranno l’esame all’età di 12 anni ed entreranno in una prestigiosa scuola media privata, poi li manderanno in un prestigioso liceo, e poi, magari dopo qualche altra notte nella scuola ristretta , entra in una prestigiosa scuola media e universitaria , Lascia che i tuoi figli vivano una vita comoda e di successo. Il costo totale in dollari USA può facilmente raggiungere sei cifre: alcuni studi Mostra che le famiglie giapponesi e coreane spendono più del 10% del reddito familiare di ogni bambino per l’istruzione privata.

Oltre a causare disuguaglianza e altri problemi sociali, i demografi hanno anche collegato l’enorme costo della corsa agli armamenti per l’istruzione nell’Asia orientale al suo tasso di fertilità estremamente basso, che è di 1,36 bambini per donna in Giappone. 1.3 In Cina In Corea del Sud è 0,84.La recente decisione della Cina di reprimere il tutoraggio extrascolastico: vieta i profitti alle aziende che insegnano corsi scolastici, spingendo le società educative quotate ad acquistare azioni Rotolo ——Quindi ha un certo significato.

Corso di orientamento, parla il segretario generale Xi Jinping Gruppo educatori, È “un’industria cronica che è difficile da curare”. Ma definire il tutoraggio stesso come un problema, sopprimere l’offerta e non fare nulla, sarà solo controproducente e destinato al fallimento: potrebbe anche far diminuire, non aumentare, il tasso di natalità. Piuttosto che limitare l’offerta, la Cina e i suoi vicini dell’Asia orientale devono prima affrontare test ad alto rischio ea somma zero, e questo è il fattore principale che rende il tutoraggio così popolare.

Man mano che il paese diventa più ricco, il tasso di natalità diminuirà quasi sempre, il che è strettamente correlato alla spesa per l’istruzione.Il premio Nobel Gary Becker spiega il declino nella scelta tra i due La quantità e la qualità: I genitori non hanno molti figli, ma solo pochi figli, ma investono nella loro educazione.

Questa scelta ha diverse caratteristiche uniche. In primo luogo, i genitori tendono a investire la stessa somma in ogni bambino. Come ha detto Becker, è probabile che i ricchi pianifichino di possedere auto costose ed economiche allo stesso tempo – una Ferrari usata per mettersi in mostra e una Toyota per lo shopping – ma nessuno ha intenzione di avere figli costosi ed economici. In secondo luogo, il costo della quantità e della qualità non sono separati: la bolletta della tua scuola privata è il costo moltiplicato per il numero di bambini che mandi. Questa connessione aiuta a spiegare perché il tasso di natalità è diminuito così velocemente man mano che il paese si sviluppa. Per investire in tutti i bambini, non se ne possono avere così tanti.

Se limitare il tutoraggio aumenta i costi, forse costringendo i genitori ad assumere insegnanti privati ​​o addirittura a rinunciare al loro lavoro retribuito per insegnare ai bambini, è probabile che riducano i bambini piuttosto che più bambini in modo da poter mantenere il livello di investimento per ogni bambino. Non è questo che vuole Pechino.

Il fanatismo educativo nell’Asia orientale non riguarda tanto il desiderio di avere una buona prole – nel sondaggio, molti genitori giapponesi affermano che la scuola materna è dannosa per i loro figli – ma perché il sistema fa sì che le persone combattano l’una contro l’altra all’inizio della vita e li porti a quei bambini.Una grande ricompensa per chi alla fine si è laureato nella migliore università.

In Cina, ogni studente sostiene l’esame di ammissione al liceo cittadino all’età di 15 anni. La metà sarà ammessa, il resto non avrà altra scelta che frequentare una scuola professionale. Poi, all’età di 18 anni, gli studenti delle scuole superiori sostengono l’esame di ammissione nazionale, dove il tasso di accettazione per le migliori università è di circa il 2%, a volte anche inferiore. Le ripetizioni limiteranno le tue scelte universitarie. Con tali incentivi, quale genitore non spenderebbe soldi per chiedere un tutor?

Piuttosto che reprimere il tutoraggio, una risposta migliore è eliminare i fattori che fanno sì che un bambino ne acquisisca un altro. Ciò significa annullare gli esami ad alto rischio all’inizio della vita, come la competizione del Giappone per entrare nelle migliori scuole private; aumentare gli investimenti nell’istruzione formale, quindi le scuole professionali o le università di secondo livello sono ancora una scelta utile; e incoraggiare le università d’élite a non è facile da selezionare attraverso la consulenza attiva del test.

Ci sono segnali che l’Asia orientale, la regione che invecchia più rapidamente al mondo, abbia riconosciuto la necessità di ridurre l’onere per i genitori. Il Giappone implementa l’istruzione prescolare gratuita. La Cina vuole migliorare la sua scuola commerciale. Tuttavia, la competizione per entrare nelle università d’élite è ancora feroce.

Il fanatismo del tutoraggio è uno dei motivi per cui l’Asia orientale si è comportata così bene nell’istruzione Test transfrontalieri Gestito dall’OCSE. Le classifiche matematiche più recenti sono: Cina, Singapore, Macao, Hong Kong, Taiwan, Giappone e poi Corea del Sud, prima dell’emergere dell’Estonia, paese numero uno in Europa. Questo è davvero motivo di orgoglio. Ma ha anche un lato oscuro: se i bambini sono pochi, non c’è soddisfazione nell’avere i bambini più istruiti del mondo.

