Fidelity International minaccia di adottare una linea dura sulle questioni climatiche e di genere

Fidelity International, una società di gestione patrimoniale globale, ha affermato che punirà i direttori di oltre 1.000 società in tutto il mondo l’anno prossimo se non affrontano le questioni del cambiamento climatico e l’insufficiente diversità di genere nel consiglio di amministrazione.

Tradizionalmente, i grandi investitori sono stati riluttanti a votare contro la rielezione come amministratori alle assemblee degli azionisti.I membri del consiglio saranno ritenuti responsabili. Riscaldamento globale.

Jenn-Hui Tan, Global Head of Management and Sustainable Investment di Fidelity International, ha dichiarato: “In definitiva, il consiglio di amministrazione deve assumersi la responsabilità”. “Questa è la loro responsabilità”.

Fidelity gestisce 787 miliardi di dollari di asset dei clienti e la società ha dichiarato di puntare a circa 1.000 aziende che sono i principali emettitori di gas serra a livello di settore o che contribuiscono in modo significativo alle emissioni di carbonio nel portafoglio della società di gestione patrimoniale.

Voterà contro i direttori della società che non hanno una politica sul cambiamento climatico o non divulgano le emissioni.Si prevede che le aziende nei settori più rischiosi fisseranno obiettivi per la riduzione delle emissioni di carbonio e altri indicatori. Fidelity ha avvertito che, a seconda dello status quo delle sue società target, potrebbe eventualmente votare contro la rielezione degli amministratori di 300-400 società sulla questione del cambiamento climatico.

Fidelity stima inoltre che un terzo degli amministratori delle 4.000 società in cui investe Diversità del consiglioHa affermato che avrebbe votato contro i direttori nei mercati sviluppati dove la percentuale di donne nel consiglio di amministrazione non è inferiore al 30%, o che nei mercati in cui “gli standard di genere sono ancora in fase di sviluppo” la percentuale di donne non è inferiore al 15 %. I gestori patrimoniali hanno votato contro il consiglio tutto maschile.

Tan ha affermato che Fidelity spera che parlando con il consiglio di amministrazione nei prossimi mesi, possa incoraggiare l’azienda a intraprendere azioni più forti a bordo della diversità e del cambiamento climatico.

“Speriamo che le nostre politiche aiutino l’azienda… a riconoscere il valore di avere un consiglio di amministrazione diversificato e ad assicurare che abbiano il giusto livello di rappresentanza”, ha affermato.

Ha aggiunto che l’attenzione alla diversità “non inizierà e finirà con la diversità del consiglio”. In GiapponeAd esempio, Fidelity sta conducendo le cosiddette attività partecipative, che richiedono alle aziende di fornire dati sulla partecipazione delle donne alla forza lavoro, ai livelli dirigenziali e di amministrazione e sui divari retributivi di genere.

Colin Baines, project manager di investimento della Friends Provident Foundation, che ha promosso l’uso del voto da parte delle società di fondi su questioni ambientali, sociali e di governance, ha affermato che votare contro la promessa della rielezione del direttore è significativo.

“Dobbiamo vedere il coinvolgimento formale degli azionisti nell’aggiornamento delle politiche e una gestione più forte diventano norme del settore per rispondere alle sfide sociali più urgenti e ai rischi ESG (come evitare pericolosi cambiamenti climatici)”, ha aggiunto.

Pietra nera Le società di gestione degli investimenti legali e generali sono altre grandi società di gestione del risparmio e non hanno risposto a sufficienza allo stesso problema con gli amministratori. BlackRock ha dichiarato che nell’anno fino alla fine di giugno 2021, più di 1.850 consiglieri hanno votato contro a causa della mancanza di diversità nel consiglio e 255 consiglieri hanno votato contro a causa di questioni legate al clima.

L’anno scorso, Axa Investment Managers ha annunciato che avrebbe adozione Una delle politiche più rigorose per la diversità di genere nell’industria dei fondi richiede che il consiglio di amministrazione abbia almeno un terzo delle donne nei mercati sviluppati. Ha anche affermato che se le donne non hanno almeno un seggio o il 10% del consiglio più grande, voterà contro il presidente del comitato per le nomine o contro l’approvazione dei conti nei mercati emergenti e in Giappone.

L’amministratore delegato di Share Action, Catherine Howarth, ha dichiarato: “È tempo di votare contro i direttori dei ritardatari del clima aziendale. Apprezziamo che le società di gestione patrimoniale chiariscano i loro criteri di voto prima dell’Assemblea generale annuale degli azionisti del 2022”.