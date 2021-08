Filippine Duterte propone disegno di legge per allentare le regole sul segreto bancario Reuters

Nonostante le rigide normative antiriciclaggio, le Filippine sono rimaste al centro di alcune frodi bancarie di alto profilo negli ultimi anni, tra cui 81 milioni di dollari in rapine informatiche https://www.reuters.com/article/us-cyber-heist- Bangladesh idUSKCN1PO19J ha coinvolto fondi rubati dal conto della banca centrale del Bangladesh della Federal Reserve Bank di New York nel 2016.

La banca centrale ha dichiarato in una dichiarazione che doterà il BSP di “strumenti necessari per dimostrare l’esistenza di frodi, gravi violazioni o attività illegali, se vi è una base ragionevole”.

La mossa arriva poche settimane dopo che il watchdog globale sul denaro sporco, la Financial Action Task Force (FATF), ha aggiunto i paesi del sud-est asiatico alla sua lista grigia di paesi con sorveglianza rafforzata. https://www.reuters.com/business/global-dirty- money-watchdog-adds-malta-grey-list-keeps-pakistan-2021-06-25, così come Haiti e il Sud Sudan.

