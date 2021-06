Filippine intenta una causa penale contro l’ex COO di Wirecard Reuters

Mark Tolentino, che ha utilizzato il suo studio legale per aprire conti bancari in valuta estera presso BDO Unibank Inc e la Bank of the Philippine Islands, non ha risposto a una richiesta di commento.

Marsalek, che è stato licenziato dopo che il revisore dei conti Ernst & Young si è rifiutato di firmare il conto Wirecard, è scomparso e Reuters non ha potuto contattarlo immediatamente per un commento.

Oltre a Jan Marsalek, ex COO di Wirecard, Gueverra ha dichiarato di aver presentato denunce anche contro lo studio legale MK Tolentino e altre entità che non ha citato.

Sabato, il procuratore generale delle Filippine Menardo Guevarra ha dichiarato via SMS che la denuncia presentata dal National Bureau of Investigation il 31 maggio accusava gli intervistati di violare le leggi bancarie, cybercrime ed e-commerce e di falsificare documenti aziendali.

Wirecard è fallita nel giugno dello scorso anno, doveva quasi 4 miliardi di dollari ai creditori ed è stata accusata dai suoi revisori di complesse frodi globali. A un certo punto, ha affermato di aver trattenuto più di 2 miliardi di dollari in fondi in due banche filippine, una richiesta negata dalla banca centrale e dai finanziatori del paese del sud-est asiatico.

