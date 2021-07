FinCEN assume il suo primo capo consulente di valuta digitale

Nel suo ruolo, Korver sarà responsabile dell’avanzamento del “ruolo di leadership di FinCEN nel campo della valuta digitale, lavorando con partner interni ed esterni per sviluppare strategie e soluzioni innovative per prevenire e mitigare comportamenti finanziari illegali e sfruttamento”, l’agenzia Annunciare Venerdì.

Il Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ha assunto Michele Korver dell’ex Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come primo consigliere capo della valuta digitale dell’agenzia.

