First Service Holdings (02107.HK) Aumenti provvisori dell’utile degli azionisti a 65,236 milioni di RMB

Condividi questo articolo!

Data: 24 agosto 2021 alle 13:23

[Caihua News Agency]First Service Holdings (02107.HK) ha annunciato che per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, il fatturato è stato di circa 509 milioni di RMB, con un aumento anno su anno del 53,76%. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 65,236 milioni di RMB, in aumento del 100,8% su base annua (escludendo l’impatto delle spese di quotazione una tantum confermate per il semestre chiuso al 30 giugno 2020, un aumento su base annua di circa 52,6%. L’utile per azione è stato di 0,0653 RMB; non sono stati pagati dividendi.

Al 30 giugno 2021, l’area di costruzione totale gestita dalla società era di circa 53,2 milioni di metri quadrati, con un aumento di circa 245,3% rispetto al 30 giugno 2020. Un aumento sostanziale di circa l’836,5% di giorno in giorno. L’area totale di costruzione appaltata è di circa 73 milioni di metri quadrati, con un aumento di circa 147,7% rispetto al 30 giugno 2020. L’area di costruzione appaltata da terzi è aumentata in modo significativo di circa 357,2% rispetto al 30 giugno 2020.

I ricavi da servizi di gestione immobiliare sono aumentati di circa il 74,2% da 139 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a 242 milioni di RMB per lo stesso periodo del 2021. L’aumento è dovuto principalmente all’area di costruzione in gestione della società aumentata di circa 245,3% da 15,4 milioni di metri quadrati al 30 giugno 2020 a 53,2 milioni di metri quadrati al 30 giugno 2021, principalmente a causa dell’acquisizione di Dalian AirAsia e Qingdao Luohang Airlines Il numero di progetti di gestione immobiliare da parte di terzi è aumentato in modo significativo da 30 del 30 giugno 2020 a 369 del 30 giugno 2021.

I ricavi generati dalle soluzioni di regolamento verde sono aumentati di circa il 33,8% da 87 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a 116 milioni di RMB per lo stesso periodo del 2021. Questo aumento è dovuto principalmente a (i) la crescita del business del servizio di installazione del sistema dell’azienda, perché i prodotti di alta qualità dell’azienda hanno ottenuto il riconoscimento della maggior parte dei clienti, (ii) la qualità del servizio dell’azienda di soluzioni di insediamento verde ha guadagnato una buona reputazione e l’area edificabile in gestione ha continuato ad aumentare, e (iii) aumento dei progetti di gestione e manutenzione dell’energia in gestione.

I ricavi da servizi a valore aggiunto sono aumentati di circa il 43,0% da 105 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a 150 milioni di RMB per lo stesso periodo del 2021. L’aumento è dovuto principalmente a (i) un aumento dei ricavi da servizi di co-marketing di 20,5 milioni di RMB, dovuto all’aumento del numero di centri di co-vendita aziendali con la scomparsa dell’epidemia di COVID-19 e (ii) un aumento in ricavi da servizi di gestione dei parcheggi di 14,4 milioni di RMB Il motivo è che il numero di progetti in gestione e l’area edificabile in gestione sono aumentati Allo stesso tempo, poiché l’epidemia di COVID-19 nella prima metà del 2021 è stata portata sotto controllo, il numero dei residenti itineranti è aumentato, determinando un aumento del tasso di utilizzo dei parcheggi.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più

Condividi questo articolo!





Source link