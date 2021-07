Flipkart di Walmart afferma che l’indagine in India non dovrebbe trattare Reuters come Amazon

Nel febbraio di quest’anno, un sondaggio condotto da Reuters sulla base di documenti interni di Amazon https://reut.rs/2OCOT2W ha mostrato che questa società americana ha aiutato un piccolo numero di venditori a prosperare sulla sua piattaforma indiana per molti anni, utilizzando questi venditori per bypassare gli investimenti esteri legale. Secondo un rapporto di Reuters, Amazon detiene anche indirettamente azioni nei suoi due principali venditori online Cloudtail e Appario, che ricevono “commissioni agevolate”.

Il mese scorso il segretario al commercio Piyush Goyal si è scagliato contro il gigante dell’e-commerce statunitense per aver presentato sfide legali e non aver rispettato l’indagine della CCI, dicendo “Se non hanno nulla da nascondere… perché non rispondono alla CCI?”

Flipkart e Amazon non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. CCI non ha risposto al di fuori del normale orario lavorativo di domenica.

“Le accuse e le prove di CCI contro il ricorrente sono di natura diversa da quelle relative ad Amazon… CCI dovrebbe esaminare in modo indipendente i casi contro ciascuna di queste due piattaforme”, ha affermato Flipkart a pagina 46. La presentazione ha dichiarato che questo non è pubblico.

Sia Amazon che Flipkart hanno sfidato la Commissione per la concorrenza dell’India (CCI) in tribunale perché hanno cercato di revocare l’autorizzazione rilasciata dal tribunale indiano a giugno https://www.reuters.com/world/india/india-court-dismisses-pleas -by-amazon-flipkart-quash-antitrust-probe-lawyer-2021-06-11 Continuare a condurre indagini antitrust contro di loro. Queste società hanno negato qualsiasi illecito.

New Delhi (Reuters)-In un’indagine antitrust in India, Flipkart di Walmart non dovrebbe essere trattato allo stesso modo del suo concorrente Amazon (NASDAQ:) perché le prove contro le due società sono “diverse in termini di qualità”. visto da Reuters.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.