Florida, edificio crollato: 5 morti, 156 ancora dispersi I ricercatori corrono contro il tempo Reuters

L’appartamento si sta anche preparando a ricertificare quest’anno, che è un requisito di sicurezza per gli edifici in Florida da oltre 40 anni.

Ha aggiunto che il consiglio di amministrazione ha accantonato una linea di credito di 12 milioni di dollari USA per pagare le riparazioni e richiede ai proprietari di pagare 80.000 dollari USA ciascuno. Ha affermato che i lavori per sostituire il tetto prima dell’inizio della stagione degli uragani e che il consiglio di amministrazione sta raccogliendo le offerte per il progetto concreto, ma la pandemia ha rallentato l’avanzamento del progetto.

Non è chiaro se il danno descritto nel rapporto sia correlato al crollo dell’1:30 AM (0530 GMT) di giovedì.

Questo rapporto rilasciato dai funzionari del governo della città è stato prodotto per il comitato degli appartamenti in preparazione di un importante progetto di manutenzione previsto per quest’anno.

Surfside, Florida (Reuters) – Domenica scorsa, i ricercatori hanno trovato più di 150 residenti scomparsi tra le macerie di un condominio in Florida che è crollato tre giorni fa a causa delle persone. L’integrità strutturale della torre è stata messa in dubbio.

