Flusso di cassa da attività operative: panoramica ed esempi

Flusso di cassa da attività operative È una parte del rendiconto finanziario della società, utilizzato per spiegare l’origine e l’utilizzo della liquidità generata dalle attività commerciali continue e regolari in un determinato periodo.Questo di solito include Reddito netto Dal conto economico, le rettifiche del reddito netto e le variazioni del capitale circolante.

Esempio di flusso di cassa

Il reddito netto è di solito Attività economica parte Rendiconto di cassaQuesto valore per misurare la redditività di un’impresa deriva direttamente dall’utile netto rilevato nel conto economico dell’impresa per lo stesso periodo.

Quindi, il rendiconto finanziario deve essere restituito aggiungendo le spese non in contanti come ammortamento e AmmortamentoRettifiche simili sono state apportate alle spese o ai proventi non monetari (come compensi basati su azioni o guadagni non realizzati nella conversione in valuta estera).

Il flusso di cassa derivante dalle attività operative riflette anche Capitale circolanteDa un periodo all’altro, le variazioni positive delle attività sono registrate come uscite di cassa e le variazioni positive delle passività sono registrate come entrate di cassa. disponibile, crediti, Ratei e risconti passivi sono esempi comuni di attività e le variazioni del loro valore si rifletteranno nel flusso di cassa delle attività operative.

è possibile pagare per questi account, Passività fiscali e ratei passivi sono esempi di passività comuni le cui variazioni di valore si riflettono nel flusso di cassa operativo.

Considera Apple (AAPL) FY 2017 10-K. Apple ha registrato un utile netto annuo di 48,4 miliardi di dollari USA e un flusso di cassa netto dalle attività operative di 63,6 miliardi di dollari USA.Ciò include 10,2 miliardi di dollari in svalutazioni e rettifiche di ammortamento, 4,8 miliardi di dollari in rettifiche di spese per compensi azionari e 6 miliardi di dollari in rettifiche di ammortamento. Imposta sul reddito differita costo.

Le variazioni nelle attività e passività operative includono $ 2,1 miliardi di deflussi di cassa da crediti, che corrisponde a una diminuzione del valore equivalente delle attività creditizie In bilancio, Indicando una diminuzione netta delle vendite di commissioni che Apple non ha ancora riscosso.

Allo stesso modo, i conti da pagare hanno un afflusso di cassa di 9,6 miliardi di dollari. Ciò corrisponde a un aumento delle passività dei conti da pagare in bilancio, indicando un aumento netto delle commissioni non pagate addebitate ad Apple.

Flusso di cassa da altre attività

Molte voci del rendiconto finanziario non fanno parte delle attività operative.Aumentare immobili, impianti, attrezzature, spese software capitalizzate, contanti pagati M&A, I proventi dell’acquisto di titoli e della vendita di attività dovrebbero essere inclusi in Flusso di cassa da attività di investimento parte.

I proventi dell’emissione di azioni, i proventi dell’emissione di obbligazioni, i dividendi pagati, il denaro pagato per il riacquisto di azioni ordinarie e il denaro pagato per il rimborso del debito devono essere inclusi nel calcolo. Flusso di cassa da attività di finanziamento parte.

I flussi di cassa derivanti dall’attività di investimento e di finanziamento non sono considerati parte delle normali attività operative in corso.