Flusso di cassa scontato e articoli comparabili

vantaggio discordanza Facile da capire e applicare Usa meno ipotesi rispetto a DCF Cattura meglio il sentimento attuale del mercato La scelta dei multipli a volte è soggettiva È difficile trovare comparabili con gli stessi driver di reddito o almeno simili Supponendo che il mercato valuti accuratamente i gruppi di pari

Quale modello usare

Scelta tra questi Due modelli di valutazione alternativi Dipenderà da fattori specifici come la disponibilità e l’accuratezza dell’input (fattori di entrate, Ciclo di affari, e tanti altri. ).

Dividendo, azienda matura e stabile

Il modello DDM è più adatto per stabili e maturi Società quotata Paga dividendi. Ad esempio, BP plc. (BP), Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft) e Wal-Mart Stores, Inc. (Classificazione dei rifiuti) Il pagamento di dividendi regolari può essere descritto come un’attività stabile e matura. Pertanto, DDM può essere utilizzato per valutare queste società.

Il modello FCF può essere utilizzato per calcolare la valutazione di società che non pagano dividendi o pagano dividendi in modo irregolare.Questo modello si applica anche a coloro che hanno Tasso di crescita del dividendo Questo non può catturare correttamente il tasso di crescita dei ricavi.

Aziende con diversi driver di reddito

Quando la società oggetto di valutazione ha una fonte di reddito diversificata, il metodo del flusso di cassa libero può essere un metodo migliore rispetto al metodo comparabile, perché trovare confronti veri può essere problematico.Oggi sono tanti Azioni a grande capitalizzazione Aziende con driver di fatturato diversificati. Questa funzione rende difficile trovare gruppi di pari, aziende e persino multipli del settore pertinenti.

Ad esempio, Canon (CAJ) e Hewlett-Packard (HP Q) è un grande produttore di macchine da stampa per uso commerciale e personale. Tuttavia, le entrate di HP provengono anche dal business dei computer. Sia HP che Apple sono concorrenti nel settore dei computer, ma le entrate di Apple provengono principalmente dalle vendite di smartphone e dal suo negozio di applicazioni integrato.

Ovviamente, né Canon e HP, né HP e Apple, possono utilizzare multipli di gruppi di pari in gruppi di pari.

Valutazione di società private

Nessuna scelta diretta Modello di valutazione dell’impresa privataCiò dipenderà dalla maturità dell’azienda privata e dalla disponibilità di input del modello. Per un’azienda stabile e matura, il metodo di confronto può essere la scelta migliore.

In generale, ottenere l’input richiesto per un modello DCF da un’azienda privata è molto complicato.Questo BetaÈ uno degli input chiave per la stima del rendimento delle società private ed è meglio utilizzare il coefficiente beta di società comparabili per la stima. Ciò rende difficile l’applicazione del modello DCF.

Le società private pagano dividendi di volta in volta, quindi i dividendi futuri sono imprevedibili. A causa dell’elevato grado di incertezza che circonda l’attività stessa, il modello del flusso di cassa libero non è affidabile per le società private con valutazioni relativamente nuove. Tuttavia, nelle prime fasi delle società private ad alta crescita, il modello FCF potrebbe essere una scelta migliore per la valutazione del common equity.

Valutazione ciclica aziendale

Le società cicliche sono quelle società che sperimentano una volatilità ad alto rendimento basata sui cicli economici.Ciò può causare difficoltà nelle seguenti aree prevedere Guadagni futuri. Il rendimento previsto è alla base del modello DCF (sia esso un modello DDM o FCF). La relazione tra rischio e rendimento significa che l’aumento del rischio dovrebbe essere considerato nell’aumento del tasso di sconto, rendendo il modello più complesso. Pertanto, se gli investitori scelgono il modello DCF per valutare le società cicliche, è probabile che ottengano risultati imprecisi. Metodi comparabili possono risolvere meglio i problemi periodici.

Linea di fondo

Molti fattori influenzano il modello di valutazione delle azioni da scegliere. Nessun modello è adatto a un certo tipo di azienda. Idealmente, i due modelli dovrebbero produrre risultati simili, se non uguali. Il modello DCF richiede un’elevata accuratezza nella previsione dei dividendi futuri o del flusso di cassa libero, mentre il metodo comparabile richiede la disponibilità di un gruppo di pari (o settore) equo e comparabile perché il modello si basa sulla legge di un prezzo, che è simile I beni dovrebbero essere venduti a prezzi simili (quindi, entrate simili provenienti da fonti simili dovrebbero essere vendute a prezzi simili).