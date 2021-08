Focus di apertura del mercato delle notizie in tempo reale dell’Hong Kong Economic Journal: l’indice Hang Seng si avvicina a 10 antenne, guarda Alibaba

Condividi questo articolo!

L’indice S&P 500 delle azioni statunitensi ha raggiunto un livello record durante la notte e la maggior parte delle aziende ha eseguito rapporti finanziari positivi, preoccupazioni schiaccianti sulla rettifica da parte della Cina dell’industria di Internet e dell’epidemia del Delta. L’ultimo “periodo nero” è aumentato di circa 50 punti questa mattina e l’indice Hang Seng si sta avvicinando all’antenna a 10 giorni (prevista a circa 26.270) questa mattina dal massimo.La tendenza è critica.

Il Dow ha chiuso in rialzo di 278 punti, o dello 0,8%, a 35.116 punti. L’indice di riferimento ha chiuso in rialzo dello 0,82% a 4.423 punti, il 42° massimo di chiusura quest’anno. Il Nasdaq sale dello 0,55% e chiude a 14.761 punti. Il prezzo delle azioni di IBM è aumentato dell’1,87%, rendendolo il titolo di componenti Dow più forte. Il mercato dei beni di lusso si è ripreso: le vendite nello stesso negozio di Ralph Lauren sono aumentate del 108% nel primo trimestre fiscale, superando le aspettative, stimolando il prezzo delle azioni a salire di oltre il 6%; la società di articoli sportivi Under Armour ha sostanzialmente aumentato i suoi utili rettificati per l’intero anno previsione del titolo, e il prezzo delle sue azioni è in controtendenza: 7,53%.

In termini di titoli di concetto cinesi, il Golden Dragon China Index è crollato del 2,5%. Le preoccupazioni normative hanno causato il crollo dei titoli cinesi quotati negli Stati Uniti. NetEase, Bilibili, Huya e Douyu sono tutti scesi di oltre il 7%.

Una sparatoria è avvenuta nei pressi del Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti: un agente di polizia è stato accoltellato a morte con un coltello, il sospetto è stato colpito a morte sul posto dall’agente di polizia, molte persone sono rimaste ferite. I futures Dow sono scesi di 54 punti a 34.944.

Il rendimento dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti è leggermente diminuito, con il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni che è sceso di 0,51 punti base all’1,1722%.

I prezzi del petrolio sono scesi per il secondo giorno consecutivo e l’epidemia causata dal virus mutante si è diffusa nei paesi con una grande domanda di greggio, il che potrebbe sovvertire lo slancio della ripresa dei consumi globali. I futures sul petrolio greggio WTI sono scesi dell’1% a 70,56 dollari al barile. I futures sul gas naturale NYMEX sono aumentati del 2,3% a 4,0270 dollari USA per milione di unità termiche britanniche.

I prezzi dello zinco hanno guidato il calo dei metalli di base e il rallentamento dell’industria manifatturiera cinese ha colpito la fiducia del mercato. I prezzi dell’oro sono leggermente diminuiti e gli investitori hanno atteso i dati sull’occupazione negli Stati Uniti per trovare indizi sulla politica. I futures sullo zinco del LME sono scesi del 2,7% a US$2969,50/ton. Il rame del LME è sceso dell’1,6% a US$9541,5/ton. I future sull’oro sono scesi dello 0,4% a 1814,1 dollari l’oncia.

I prezzi dei principali certificati di deposito azionario (ADR) di Hong Kong negoziati negli Stati Uniti si sono sviluppati separatamente dai prezzi di chiusura dei titoli di Hong Kong. HSBC (00005) ADR ha chiuso a 43,34 yuan in dollari di Hong Kong, 0,44 yuan in più rispetto alla chiusura locale; Tencent (00700) ADR ha chiuso a 442,06 yuan, in calo di 3,94 yuan; China Life (02628) ADR ha chiuso a 13,11 yuan, in calo di 0,05 yuan. In termini di stock di risorse, PetroChina (00857) ADR ha chiuso a 3,31 yuan, in aumento di 0,03 yuan; Sinopec (00386) ADR ha chiuso a 3,61 yuan, in aumento di 0,01 yuan; Chinalco (02600) ADR ha chiuso a 4,51 yuan, 0,03 yuan in più.

I media ufficiali hanno duramente criticato i giochi online per aver danneggiato la società e ieri hanno abbassato i punti dell’HSI di 461. L’HSI ha chiuso di soli 40 punti a 26.194 punti. L’ultimo “periodo nero” è aumentato di circa 50 punti a quasi 26160 punti. Nomura e altre istituzioni sono ottimiste sul fatto che le azioni A continueranno a sovraperformare le azioni di Hong Kong a breve termine, principalmente perché ci sono relativamente poche industrie di azioni A soggette a revisione normativa e partecipazioni estere relativamente basse.

Focus condivisioni

Alibaba(09988): l’utile non-GAAP per il primo trimestre conclusosi a giugno è stato di 43,441 miliardi di yuan (RMB lo stesso sotto), con un aumento del 10% su base annua. Durante il periodo, l’utile attribuibile agli azionisti è stato di 45,141 miliardi di yuan, in calo del 5,15% su base annua. Il fatturato è stato di 205,74 miliardi di yuan, con un aumento del 34% su base annua.L’analisi ha indicato che è stato peggiore del previsto per la prima volta in più di due anni, riflettendo il costo della rettifica normativa.

SJM(00880): ancora incapace di trasformare le perdite in utili, il LBITDA rettificato (perdita prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) ha registrato 190 milioni di yuan nel secondo trimestre di quest’anno, ma si è ridotto rispetto al trimestre precedente; per quanto riguarda la perdita attribuibile agli azionisti nella prima metà di quest’anno Leggermente ampliato di circa il 4% a 1,466 miliardi di yuan, rispetto a 1,412 miliardi di yuan nello stesso periodo dell’anno scorso, e non verrà pagato alcun dividendo intermedio.

Comunicazioni Jingxin (02342): si prevede che a partire dalla prima metà dell’anno, la perdita attribuibile agli azionisti sarà di 90 milioni di yuan e un utile di 53,137 milioni di yuan nello stesso periodo dello scorso anno.

Molte aziende hanno annunciato oggi i risultati provvisori.01038), Industria energetica (00006), Lee & Man Paper (02314) È più preoccupato dagli analisti.

JD Logistica (02618) Monitoraggio ottenuto da Yamato; La valutazione è “Acquista” e il prezzo indicativo è 37 yuan. Carta Lee & Man (02314) Carta Nove Draghi (02689) È stato aggiornato da DBS Bank a un prezzo indicativo di “acquisto” di 7,4 yuan e 13,3 yuan rispettivamente.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link