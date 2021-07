Folle sudafricane si scatenano durante la notte, ignorando gli appelli per fermare la violenza e le rapine Reuters

I soldati sono stati inviati in strada per aiutare il gran numero di agenti di polizia a contenere i disordini.

Le Nazioni Unite in Sud Africa esprimono preoccupazione per il fatto che la violenza sta interrompendo il trasporto di lavoratori e personale medico e causando carenze di cibo, medicine e altre necessità.

La polizia ha detto in un comunicato, ma durante la notte si è diffuso in altre due province: Mpumalanga e Northern Cape, a est di Gauteng.

Le proteste in seguito alla detenzione dell’ex presidente Jacob Zuma la scorsa settimana per non aver partecipato a un’indagine sulla corruzione si sono espanse fino a rapina e diffuso indignazione per le difficoltà e le disuguaglianze che persistono 27 anni dopo la fine dell’apartheid.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati facendo affidamento su dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.