Fondamenti di finanziamento di un’impresa

Che cos’è il finanziamento aziendale?

A meno che la tua attività non abbia Bilancio Apple, alla fine potrebbe essere necessario ottenere finanziamenti tramite le imprese FinanziamentoIn effetti, anche molte società a grande capitalizzazione spesso cercano di iniettare capitale per Adempiere agli obblighi a breve terminePer le piccole imprese, trovare il giusto modello di finanziamento è fondamentale. Prendendo denaro dalla fonte sbagliata, potresti perdere parte dell’azienda o trovarti bloccato in una clausola di rimborso che danneggia il tuo sviluppo per molti anni a venire.

Punti chiave Ci sono molti modi per trovare finanziamenti per le piccole imprese.

Il finanziamento del debito è solitamente fornito da istituti finanziari, simili a mutui o prestiti auto, che richiedono rimborsi mensili regolari fino al pagamento del debito.

Nel finanziamento azionario, le società o gli individui investono nella tua attività, il che significa che non è necessario rimborsare i fondi, ma l’investitore ora possiede una certa percentuale della tua attività e potrebbe anche essere una holding.

Il capitale mezzanino combina elementi di debito e finanziamento azionario e i finanziatori possono solitamente scegliere di convertire il debito in essere in proprietà dell’azienda.

Che cos’è il finanziamento del debito?

Finanziamento del debito Per la tua attività, potresti sapere meglio di quanto pensi. Hai un mutuo o un prestito auto? Entrambe queste sono forme di finanziamento del debito. Ha lo stesso effetto sulla tua attività. Il finanziamento del debito proviene da banche o altri istituti di credito. Sebbene gli investitori privati ​​possano fornirtelo, non è la norma.

Ecco come funziona. Quando decidi che hai bisogno di un prestito, puoi andare in banca e completare la domanda. Se la tua attività è nelle prime fasi di sviluppo, la banca controllerà il tuo credito personale.

Per le aziende che hanno una struttura aziendale più complicata o esistono da molto tempo, la banca verificherà altre fonti.Il più importante è Dun & Bradstreet (D&B) documento. D&B è l’organizzazione più famosa Storia del credito Nell’impresa.Oltre alla tua storia creditizia aziendale, la banca vuole anche controllare i tuoi libri contabili ed eventualmente completarne altri diligenza dovuta.

Prima di fare domanda, assicurati che tutti i documenti aziendali siano completi e organizzati. Se la banca approva la tua richiesta di prestito, stabilirà i termini di pagamento, compresi gli interessi. Se questo processo assomiglia molto al processo di ottenere prestiti bancari più volte, allora hai ragione.

Vantaggi del finanziamento del debito

Ci sono diversi vantaggi nel finanziare la tua attività attraverso il debito:

L’istituto di credito non ha alcun controllo su come si gestisce la società e non ha proprietà.

Una volta pagato il prestito, il tuo rapporto con il creditore termina. Questo è particolarmente importante in quanto la tua attività diventa più preziosa.

Gli interessi che paghi per il finanziamento del debito sono deducibili dalle tasse come spese aziendali.

I pagamenti mensili e i dettagli di pagamento sono spese note che possono essere accuratamente incluse nel modello di previsione.

Svantaggi del finanziamento del debito

Tuttavia, il finanziamento del debito per la tua attività presenta alcuni svantaggi:

Aggiungi i pagamenti del debito alle tue spese mensili, supponendo che avrai sempre fondi in entrata per coprire tutte le spese aziendali, inclusi i pagamenti del debito. Per aziende piccole o in fase iniziale che di solito sono incerte.

Durante la crisi economica, i prestiti alle piccole imprese possono rallentare in modo significativo. In tempi economici difficili, è difficile ottenere il finanziamento del debito se non si è pienamente qualificati.

Durante una recessione, potrebbe essere più difficile per le piccole imprese qualificarsi per il finanziamento del debito.

NOI Amministrazione delle piccole imprese (SBA) e Alcune banche forniscono prestiti alle piccole impreseUna parte del prestito è garantita dal credito e dalla piena fiducia del governo degli Stati Uniti. Questi prestiti sono progettati per ridurre il rischio degli istituti di credito e consentire agli imprenditori che altrimenti non avrebbero diritto al finanziamento del debito di ottenere questi prestiti. Ulteriori informazioni su questi e altri prestiti SBA sono disponibili sul sito Web SBA.

Che cos’è il finanziamento azionario?

Se hai mai visto lo show di successo della ABC “Shark Tank”, ti starai chiedendo come Finanziamento azionario lavoro. Viene dagli investitori ed è spesso indicato come “Venture capitalist“O”Angelo investitore. ”

I venture capitalist sono di solito aziende piuttosto che individui. La società ha partner, un team di avvocati, commercialisti e consulenti di investimento che conducono la due diligence su eventuali investimenti potenziali. Le società di capitale di rischio di solito effettuano grandi investimenti (3 milioni di dollari o più), quindi il processo è lento e le transazioni sono spesso complicate.

Al contrario, gli angel investor sono di solito persone facoltose che vogliono investire meno soldi in un singolo prodotto piuttosto che costruire un business. Sono ideali per gli sviluppatori di software e altri che hanno bisogno di iniettare capitale per finanziare lo sviluppo del loro prodotto. Gli angel investor si muovono rapidamente e hanno bisogno di termini semplici.

Il finanziamento azionario utilizza investitori, non prestatori; se finisci per fallire, non devi nulla agli investitori e gli investitori, come parte dei proprietari dell’attività, perderanno solo il loro investimento.

Vantaggi del finanziamento azionario

Finanziare la tua attività tramite investitori ha diversi vantaggi:

Il più grande vantaggio è che non devi restituire i soldi. Se la tua azienda fallisce, uno o più dei tuoi investitori non sono creditori. Fanno parte dei proprietari della tua azienda, quindi i loro soldi andranno persi con la tua azienda.

Non devi pagare mensilmente, quindi di solito hai più denaro liquido a disposizione per le spese operative.

Gli investitori capiscono che ci vuole tempo per costruire un business. Otterrai i fondi di cui hai bisogno senza vedere il tuo prodotto o la tua attività prosperare in un breve periodo di tempo.

Svantaggi del finanziamento azionario

Allo stesso modo, il finanziamento azionario presenta molti svantaggi:

Come ti senti ad avere un nuovo partner? Quando si raccoglie un finanziamento azionario, si tratta di rinunciare a parte della proprietà dell’azienda. Maggiore è l’investimento e maggiore è il rischio, più azioni vogliono gli investitori. Potrebbe essere necessario rinunciare al 50% o più delle azioni della società. A meno che tu non concluda in seguito una transazione per acquistare azioni di investitori, il partner ti toglierà il 50% dei tuoi profitti a tempo indeterminato.

Devi anche consultare i tuoi investitori prima di prendere una decisione. La tua azienda non è più interamente la tua azienda.Se un investitore possiede più del 50% delle azioni della tua azienda, allora hai un capo che deve essere responsabile nei suoi confronti.

Cos’è il capitale mezzanino?

Mettiti nella posizione del creditore per il momento. I finanziatori cercano il miglior valore dei fondi rispetto al minor rischio. Il problema con il finanziamento del debito è che i creditori non possono condividere il successo dell’impresa. Tutto ciò che ottiene è il rimborso degli interessi e allo stesso tempo si assume il rischio di insolvenza. Secondo gli standard di investimento, questo tasso di interesse non fornirà un ritorno sostanziale. Può fornire resi a una cifra.

Capitale mezzanino spesso combinare Le migliori caratteristiche del finanziamento con capitale proprio e debitoSebbene questo tipo di finanziamento aziendale non abbia una struttura fissa, se non si rimborsa il prestito in tempo o per intero, il capitale di debito solitamente dà all’istituto di credito il diritto di convertire il prestito in capitale aziendale.

Vantaggi del capitale mezzanino

Ci sono diversi vantaggi nella scelta di utilizzare il capitale mezzanino:

Questo tipo di prestito è adatto per le nuove aziende che hanno mostrato una crescita. Le banche non sono disposte a concedere prestiti a società prive di dati finanziari.Secondo il libro del Dr. Ajay Tyagi del 2017 Investimenti e finanziamenti di capitale per principiantiForbes ha riferito che i prestatori bancari di solito cercano dati finanziari per almeno tre anni. Tuttavia, le nuove imprese potrebbero non avere così tanti dati da fornire. Aumentando le opzioni per l’acquisizione della proprietà aziendale, le banche hanno più reti di sicurezza, rendendo più facile l’ottenimento di prestiti.

Tuttavia, le nuove imprese potrebbero non avere così tanti dati da fornire. Aumentando le opzioni per l’acquisizione della proprietà aziendale, le banche hanno più reti di sicurezza, rendendo più facile l’ottenimento di prestiti. Il capitale del mezzanino è Considerato come patrimonio netto nel bilancio della societàL’esposizione di azioni piuttosto che obbligazioni di debito rende l’azienda più attraente per i futuri finanziatori.

Il capitale mezzanino viene solitamente fornito molto rapidamente con poca diligenza.

Svantaggi del capitale mezzanino

Il capitale del mezzanino ha i suoi svantaggi:

Questo buono Oppure i tassi di interesse sono generalmente più alti perché il creditore considera l’azienda molto rischiosa. Il capitale mezzanino fornito a società che hanno già obbligazioni di debito o di capitale è solitamente subordinato a tali obbligazioni, aumentando il rischio che il creditore non sia in grado di rimborsare. A causa dell’alto rischio, i finanziatori potrebbero voler vedere un rendimento dal 20% al 30%.

Proprio come il capitale azionario, il rischio di perdere gran parte delle azioni della società è molto reale.

Si prega di notare che il capitale mezzanino non è standard come il debito o il finanziamento azionario. Lo stato della transazione e del rischio/rendimento sarà specifico per ciascuna parte.

Il finanziamento fuori bilancio è favorevole a un grande scopo una tantum, consentendo a una società di creare una società veicolo (SPV) e sostenere le spese sul proprio bilancio, facendo sembrare meno il debito della società.

Finanziamenti fuori bilancio

Pensa alle tue finanze personali. Cosa succede se stai richiedendo un nuovo mutuo e trovi un modo per creare un’entità legale in grado di detrarre il prestito studentesco, la carta di credito e il debito dell’auto dal tuo rapporto di credito? Le aziende possono farlo.

Finanziamenti fuori bilancio Non un prestito. È principalmente un modo per rimuovere i grandi acquisti (debito) dal bilancio dell’azienda, facendolo sembrare più forte e con meno debiti.Ad esempio, se un’azienda ha bisogno di un’attrezzatura costosa, può noleggiarla invece di acquistarla o crearne una Veicolo per scopi speciali (SPV)-Una di quelle “famiglie alternative” che manterranno l’acquisto in bilancio. Se l’SPV ha bisogno di un prestito per ripagare il debito, la società sponsor solitamente sovracapitalizza l’SPV per renderlo attraente.

Il finanziamento fuori bilancio è strettamente regolamentato, Principi contabili generalmente accettati (GAAP) Domina il suo utilizzo. Questo tipo di finanziamento non è adatto alla maggior parte delle aziende, ma può diventare un’opzione per le piccole imprese che si trasformano in strutture aziendali più grandi.

Finanziamenti da familiari e amici

Se le tue esigenze di finanziamento sono relativamente piccole, Potresti voler cercare prima metodi di finanziamento meno formaliFamiliari e amici che credono nella tua attività possono fornire condizioni di rimborso semplici e vantaggiose in cambio dell’istituzione di un modello di prestito simile ad alcuni modelli più formali. Ad esempio, puoi fornire loro le azioni della tua azienda o rimborsarle, proprio come una transazione di finanziamento del debito, puoi pagare regolarmente gli interessi.

Usa i conti pensione

E potresti essere in grado di farlo Prendi in prestito dal tuo piano pensionistico E rimborsare il prestito con gli interessi, l’altro si chiama Lancio di un’impresa di start-up (ROBS) È diventata una pratica fonte di fondi per gli imprenditori. Se eseguito correttamente, ROBS consente agli imprenditori di investire i propri risparmi previdenziali in nuove attività senza incorrere in tasse, penali per recesso anticipato o costi di prestito. Tuttavia, le transazioni ROBS sono complesse, quindi è essenziale lavorare con fornitori esperti e competenti.

Linea di fondo

Quando puoi Evita finanziamenti da canali formali, che di solito è più vantaggioso per la tua attività. Se non hai familiari o amici da aiutare, il finanziamento del debito potrebbe essere la fonte di finanziamento più semplice per una piccola impresa. Man mano che la tua attività cresce o entra nelle fasi successive dello sviluppo del prodotto, il finanziamento azionario o il capitale mezzanino possono diventare un’opzione. Quando si tratta di finanziamenti e di come influenzeranno la tua attività, meno è meglio.