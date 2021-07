Fondi di pagamento gestito e rendite: come si confrontano?

Uno dei principali vantaggi rendita Ciò che può fornire agli investitori è una fonte di reddito garantita per tutta la vita. Ma questa garanzia ha un prezzo, perché gli investitori in realtà perdono il controllo dei fondi in cambio di garanzie di reddito. Pertanto, le società di fondi comuni cercano di competere con le rendite creando fondi di pagamento gestiti, che forniscono anche flussi di reddito, sebbene non abbiano garanzie.

Punti chiave I fondi comuni di investimento a pagamento gestito sono fondi di reddito che mirano a fornire agli investitori pagamenti mensili uguali e prevedibili.

A differenza dei titolari di rendite, gli investitori di fondi di pagamento gestiti possono utilizzare i loro fondi ogni giorno.

A differenza delle rendite, i fondi di pagamento gestiti non forniscono pagamenti minimi garantiti e richiedono più tasse.

Come funzionano i fondi per il pagamento in garanzia

I fondi comuni di investimento a spesa gestita sono fondi di reddito progettati per fornire agli investitori pagamenti mensili uguali e prevedibili, simili alle rendite, ma con alcune differenze. Quando i tassi di interesse sono bassi, questi fondi cercheranno di fornire rendimenti nell’intervallo dall’1% al 5%. Quando i tassi di interesse sono più alti, il loro obiettivo è mantenere il rendimento entro l’8%. Le spese mensili degli investitori dipendono dal tempo rimanente per raggiungere la data target e dalla performance del fondo durante questo periodo.

Tuttavia, le spese di rendita immediata di solito non aumentano con l’inflazione, a meno che Coca Cola I piloti sono disponibili nel contratto. È più probabile (sebbene non garantito) che i fondi di pagamento gestiti aumentino con l’inflazione, che di solito è accompagnata da un aumento dei tassi di interesse.Loro dare la precedenza Galleggerà con il mercato invece di rimanere lo stesso. Naturalmente, non possono fornire una ferrea garanzia di reddito e possono perdere il capitale. Ma consentono anche agli investitori di utilizzare il loro capitale quando ne hanno bisogno, il che è quasi impossibile da collegare alle rendite una volta che iniziano a pagare. Gli investitori con pagamento gestito possono utilizzare i propri fondi ogni giorno perché le azioni possono essere vendute in qualsiasi momento in cambio di contanti.

Esempi reali di gestione dei fondi di pagamento

Un fondo popolare è il Vanguard Managed Payment Fund (VPGDX), che mira a fornire agli investitori un pagamento del 4%. Il tasso di rendimento del fondo nel 2020 è dell’1,61% e l’investimento di $ 100.000 nel fondo fornirà agli investitori un pagamento mensile di circa $ 134. Richiede un investimento minimo di $ 25.000. Charles Schwab Corp. gestisce anche tre fondi di pagamento, un fondo di pagamento medio (SWJRX), un fondo di pagamento avanzato (SWKRX) e un fondo di pagamento più alto (SWLRX).

I Fidelity Income Replacement Funds di Fidelity Investment differiscono dai loro concorrenti in quanto mirano a esaurire il capitale degli investitori prima della data target del fondo, cercando di puntare a circa 20 anni dall’investimento iniziale.

Pro e contro della gestione dei fondi di pagamento

Gli investitori di solito cercano di gestire i fondi di pagamento per tre motivi.Alcune persone non sono sicure della stabilità finanziaria delle società di rendite, mentre altre credono che i costi di investimento e fluidità Le restrizioni sono la questione chiave. “Le società di fondi comuni stanno cercando di comprendere la domanda dei clienti per prodotti a reddito mensile. I loro obiettivi di avere un reddito elevato e gestire la volatilità possono contraddirsi a vicenda”, ha detto Omar Aguilar, chief information officer di equity presso Charles Schwab Investment Management. Notizie sugli investimenti.

La domanda che i consulenti devono porsi è se i fondi di pagamento gestiti possono fornire pagamenti migliori rispetto a contratti di rendita simili. Immediateannuities.com mostra che investire $ 100.000 in un contratto di rendita immediata può comportare più di $ 400 al mese. Supponendo che la compagnia assicurativa che fornisce la rendita sia ancora solvibile, questo è ovviamente migliore di quello che può fornire il fondo di Vanguard.

La tassazione è un altro problema da considerare. Le spese di rendita includeranno i rendimenti sul capitale e gli interessi, che sono tassati come reddito ordinario. Il reddito del fondo di pagamento di gestione può essere un rendimento misto di capitale, interessi, dividendi e plusvalenze a lungo e breve termine. Gli investitori possono essere tassati con aliquote diverse per ciascun tipo di reddito percepito.

Linea di fondo

Sebbene abbiano vantaggi rispetto ai contratti di rendita, i fondi di pagamento gestiti sono stati lenti nell’attrarre gli investitori. Il reddito generato da questi fondi è spesso inferiore a quello di contratti di rendita comparabili e la mancanza di garanzie sul capitale e sul reddito significa anche rischi maggiori.