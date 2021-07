Fondo monetario internazionale: pro e contro

Istituito dopo la seconda guerra mondiale per aiutare la ripresa dopo la guerra, Fondo monetario internazionale (FMI) Come prestatore del governo moderno e supervisore del mercato finanziario internazionale. Non mancano sostenitori e critici.

Punti chiave Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è un’organizzazione internazionale che rappresenta 190 paesi membri.

Cerca di promuovere la crescita economica e la stabilità finanziaria e di svolgere un ruolo chiave nell’aiutare a risanare le economie in difficoltà.

Il supporto monetario include prestiti finanziari, ma l’organizzazione fornisce anche assistenza tecnica.

I critici del FMI insistono sul fatto che il suo intervento è o troppo o troppo poco, e che le sue politiche creano azzardo morale.

Fondo Monetario Internazionale: Panoramica

All’inizio, il FMI era responsabile solo della supervisione Tasso di cambio fisso, una parte di Bretton Woods Il piano valutario di riserva dollaro-oro.

Nei decenni successivi, soprattutto dopo il crollo del sistema di Bretton Woods negli anni ’70, la portata e l’influenza del FMI hanno continuato ad espandersi. proprio adesso Il Fondo Monetario Internazionale fornisce prestiti Aiuta i paesi membri a risolvere i problemi riconosciuti di bilancia dei pagamenti e ad affrontare le crisi. L’esempio più notevole è Salva il governo greco nel 2011.

A partire dal 2021, il FMI conta 190 paesi membri. Ogni stato membro accetta e sostiene pubblicamente l’obiettivo della stabilità economica globale e teoricamente soccombe a qualche autorità sovrana a sostegno di questo obiettivo. Il finanziamento del Fondo proviene principalmente da quelli che i suoi membri chiamano “contributi di quota”. Ogni paese membro del FMI assegna quote annuali in base alle dimensioni della propria economia quando si unisce al FMI.Il Fondo Monetario Internazionale ha anche un gran numero di Possesso d’oro Può essere venduto ed è autorizzato a prendere in prestito un importo approssimativamente pari alla sua quota annuale di donazione.

I sostenitori del Fondo Monetario Internazionale affermano che è necessario Prestatore di ultima istanza Per le regioni in crisi, può attuare le riforme necessarie o difficili per le economie arretrate. I critici si oppongono alla sostituzione dell’autonomia nazionale da parte del FMI, spesso aggravando i problemi economici e servendo solo come strumento per i paesi più ricchi.

Gli economisti criticano spesso il FMI Azzardo morale Sulla scala nazionale.

Vantaggi del Fondo Monetario Internazionale

L’FMI ​​assiste i paesi membri in molti modi diversi.

Fornire prestiti agli Stati membri

La sua funzione più importante è fornire prestiti ai paesi membri che hanno bisogno di prestiti. SalvareIl FMI può porre condizioni a questi prestiti, comprese le politiche economiche prescritte, e il governo del paese mutuatario deve conformarsi a queste condizioni.

Colmare il divario del deficit

Se un paese ha Deficit della bilancia dei pagamenti, Il Fondo monetario internazionale può intervenire per colmare il divario.

Supporto e assistenza tecnica

È un tentativo di istituire un nuovo consiglio nazionale e consigliere politica economica. Pubblica anche articoli su nuovi temi economici.

Gli scettici insistono sul fatto che un paese coinvolto in una crisi finanziaria possa chiedere assistenza al Fondo monetario internazionale, ma non è ancora chiaro se il paese sia in crisi, perché sa che l'assistenza del FMI verrà sostenuta, ma lo ha fatto.

Svantaggi del FMI

Nonostante il suo status elevato e gli obiettivi lodevoli, il Fondo Monetario Internazionale sta cercando di raggiungere un’impresa economica che è quasi impossibile da raggiungere: tempismo perfetto e portata dell’intervento economico su scala internazionale. È stato criticato per i seguenti motivi:

Troppo o troppo poco intervento

Il Fondo Monetario Internazionale è stato criticato per non aver fatto troppo e per aver esagerato. È stato criticato per essere troppo lento o troppo desideroso di aiutare le politiche nazionali fallite.Poiché gli Stati Uniti, il Giappone e il Regno Unito hanno una posizione di rilievo nella politica del FMI, è stato accusato di essere uno strumento mercato libero Solo Paese. Allo stesso tempo, i sostenitori del libero mercato hanno criticato il Fondo monetario internazionale per un intervento eccessivo.

Causa azzardo morale

Alcuni Stati membri, come l'Italia e la Grecia, sono stati accusati di perseguire bilanci insostenibili perché credono che la comunità internazionale guidata dal Fondo monetario internazionale verrà a salvarli. Questo non è diverso dall'azzardo morale causato dal salvataggio delle grandi banche da parte del governo.