Fonterra redige una proposta di ristrutturazione del capitale rivista basata sul feedback degli agricoltori Reuters

La dimensione del fondo azionario quotato Fonterra aperto agli investitori non agricoli è stata limitata a novembre per consentire agli agricoltori di discutere le opzioni.

Fonterra valuterà anche la possibilità di mantenere il numero massimo di azioni a quattro volte la fornitura di latte per sostenere la liquidità.Se la cooperativa si sposta in un mercato agricolo speciale, consentirà ai mungitori di azioni e ai mungitori a contratto di detenere azioni e estenderà il periodo di ingresso a sei anni e 5 anni.

Le modifiche all’esame del consiglio di amministrazione includono l’adeguamento del requisito minimo di partecipazione per gli allevatori al 33% della fornitura di latte, che è una quota per ogni 3 chilogrammi di solidi del latte (kgMS), invece del 25% originariamente proposto o una quota per ogni 4 kgMS.

Il prezzo delle azioni del più grande esportatore di prodotti lattiero-caseari del mondo è diminuito di circa un quinto perché ha formulato una serie di piani per rivedere la sua struttura del capitale e consentire agli agricoltori di entrare più facilmente nelle cooperative per rafforzare le sue prospettive finanziarie.

(Reuters)-Fonterra Cooperative Group Co., Ltd. ha dichiarato lunedì che dopo aver completato la prima fase delle trattative con gli azionisti degli agricoltori, la società lattiero-casearia ha proposto una proposta di riforma della struttura del capitale rivista a maggio.

© Reuters. Foto del file: la cisterna per il latte di Fonterra ha superato le mucche quando è arrivata alla fabbrica di Tirapa di Fonterra vicino a Hamilton, in Nuova Zelanda, il 6 agosto 2013. REUTERS/Nigel Marple/File Photo/File Photo

