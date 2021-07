Fonti hanno affermato che l’OPEC+ prevede di tenere una nuova riunione sulla politica di produzione domenica Reuters

L’OPEC+ ha concordato lo scorso anno di tagliare la produzione di quasi 10 milioni di barili al giorno in modo record in risposta al calo della domanda causato dalla pandemia.I tagli alla produzione si sono gradualmente attenuati da allora e ora sono circa 5,8 milioni di barili al giorno.

Non è stato possibile raggiungere l’OPEC per un commento al di fuori del normale orario di lavoro.

La scorsa settimana, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno raggiunto un compromesso nella disputa sulla politica OPEC+, una mossa che dovrebbe portare a un accordo per fornire più greggio al mercato del tight oil e raffreddare i prezzi in rialzo.

Mosca/Dubai (Reuters)-Tre fonti dell’OPEC+ hanno detto a Reuters sabato che i ministri dell’OPEC+ hanno in programma di tenere il loro prossimo incontro domenica per determinare la politica di produzione.

© Reuters. Foto del file: in questa immagine illustrata del 14 aprile 2020, è possibile vedere un martinetto della pompa dell’olio stampato in 3D davanti al logo OPEC visualizzato. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione/Foto d’archivio

