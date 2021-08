Ford reagisce nella disputa “crociera” con General Motors Reuters

La General Motors ha dichiarato venerdì che Super Cruise “ha stabilito una buona posizione commerciale dal 2017” e ha aggiunto in una dichiarazione che la società “rimane impegnata a difendere vigorosamente il nostro marchio e a proteggere i nostri prodotti e le nostre tecnologie. I diritti che sono stati conquistati nel mercato nel corso degli anni. Questo non cambierà.”

“Per proteggersi, Fu non ha altra scelta che chiedere all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti di revocare la registrazione dei marchi “Cruise” e “Super Cruise” di GM, che non avrebbero dovuto essere registrati in primo luogo”, ha detto Ford. . “Molte aziende usano il termine ‘crociera’ in termini di tecnologia di assistenza alla guida.”

Venerdì Ford ha ribadito la sua posizione secondo cui la causa di GM è stata avventata. Gli sforzi per cancellare il marchio GM per l’uso della parola “crociera” hanno portato questa lotta a un nuovo livello.

General Motors ha precedentemente registrato il marchio “Super Cruise” per le sue tecnologie di guida a mani libere e alcune autonome. Ha anche registrato un marchio per “Cruise”, che è il nome della sua divisione di taxi robotici a San Francisco.

Questo conflitto mette in evidenza la feroce concorrenza tra le case automobilistiche affermate, considerate leader nella tecnologia di guida autonoma, che possono competere con i rivali della Silicon Valley Tesla (NASDAQ:) Inc, Alphabet (NASDAQ:) Inc’s Waymo division, ecc.

DETROIT (Reuters)-Ford Motor Company (NYSE:) ha detto venerdì sera che chiederà all’Ufficio brevetti degli Stati Uniti di revocare la “crociera” e la “crociera” acquisite dalla rivale General Motors (NYSE:) Il marchio “Super Cruise” ha aggiornato il litigio General Motors ha iniziato a citare in giudizio Ford per l’utilizzo del “Blue Cruise” come sistema di guida autonoma.

