Forti piogge colpisce il Giappone, causando un morto e due dispersi, allerta rischi ampliata da Reuters

Forti piogge sono entrate nella parte centrale dell’isola principale più grande di Honshu. JMA ha avvertito che la prima linea potrebbe durare in tutto il paese per una settimana circa.

NHK ha detto che le frane hanno colpito diversi luoghi nella prefettura di Nagasaki, almeno due case sono state spazzate via e il 59enne Fumiyo Mori è stato ucciso. Suo marito e sua figlia erano scomparsi e il personale militare si è unito ai soccorritori per cercarli.

I fiumi in diverse città, tra cui Kurume a Fukuoka, hanno rotto gli argini, mentre in altre città sono pericolosamente vicini alla vetta. A mezzogiorno di sabato, il fiume Kamo, che scorre attraverso l’antica capitale di Kyoto, ha livelli d’acqua elevati, ma non è stato inondato.

“Le persone devono prendere provvedimenti per garantire la loro sicurezza”, ha detto un funzionario della JMA in una conferenza stampa.

Grandi aree del Giappone occidentale, in particolare l’isola principale più meridionale di Kyushu, hanno registrato precipitazioni record: nei tre giorni fino a mezzogiorno di sabato, le precipitazioni in un’area sono state di 956 mm (37,6 pollici).

© Reuters. In questa immagine ottenuta dai social media, una vista generale mostra l’acqua fangosa durante l’alluvione al parco acquatico Todookinotaki nella città di Ureshino, nella prefettura di Saga, in Giappone, il 14 agosto 2021. Credito obbligatorio TWITTER @KONOEMON321/via REUTERS 2/5

