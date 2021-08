“Freeman” della Disney ha posticipato “Paw Patrol” per mantenere il primato al botteghino

The Walt Disney Company (Borsa Valori di New York: DIS) La commedia di fantascienza “Freeman” ha superato per la seconda settimana consecutiva il botteghino americano del fine settimana, vincendo quattro nuovi film in 4.165 sale con un incasso di 18,8 milioni di dollari.

cosa è successo: Sebbene le vendite dei biglietti per “Freeman” siano diminuite del 34% dal primo weekend, finora ha portato un totale di 58,8 milioni di dollari di entrate dagli Stati Uniti e 17,1 milioni di dollari di entrate da 46 mercati esteri. .

La competizione più vicina a “Freeman” è “Paw Patrol: The Movie”, un grande schermo adattato dalla popolare serie di animazione per bambini Viacom CBS (Nasdaq: Di più) Paramount Pictures, che ha incassato 13 milioni di dollari di entrate da 3.184 cinema. “PAW Patrol: The Movie” è anche molto popolare all’estero, con entrate al botteghino di 21,5 milioni di dollari in 33 mercati esteri.

Tuttavia, la performance al botteghino di altri nuovi film nel fine settimana è stata deludente.

Immagini della Porta dei Leoni (Borsa Valori di New York: LGF-A) “Protege”, un thriller d’azione con protagonista Michael Keaton, Maggie Q, insieme a Samuel Jackson, Ha attirato 2,9 milioni di dollari da 2.577 cinema, classificandosi al settimo posto tra i primi 10 film del fine settimana, e il film horror psicologico di Disney Searchlight Pictures “Night House” Rebecca Hall Ottavo classificato con 2.240 cinema a US $ 2,8 milioni, AT&T (Borsa Valori di New York: tonnellata) La Warner Bros. si è classificata nona con 3.265 cinema nel thriller di fantascienza Memories con 2 milioni di dollari Hugh Jackman.

Cos’altro è successo: Protagonista in un altro film Disney “Jungle Parade” Dwayne Johnson insieme a Emily Blunt, Terzo classificato con US $ 3.575 e US $ 6,2 milioni. “Jungle Cruise” entra nella sua quarta settimana nei cinema ed è anche trasmesso sul servizio di streaming Disney+, con un costo di visualizzazione di $ 30.

Sebbene la Disney non abbia annunciato quanti soldi “Jungle Cruise” ha guadagnato tramite Disney+, ha affermato che il suo spettacolo di intrattenimento Marvel “Black Widow” ha ricevuto 125 milioni di dollari di entrate dai servizi di streaming. Tuttavia, questa rivelazione proviene da documenti giudiziari depositati in una causa per violazione del contratto presentata da una star del cinema. Scarlett Johansson, Ha affermato che il suo reddito è stato diluito perché il supporto per lo streaming del film è stato rilasciato allo stesso tempo, invece dell’uscita esclusiva garantita dal contratto.

Secondo a Bloomberg Secondo i rapporti, la Disney ha affermato nei suoi documenti giudiziari di essersi offerta di fornire a Johnson entrate online per calcolare i bonus relativi al botteghino per i suoi contratti. La società ha sollecitato a risolvere la causa attraverso l’arbitrato e gli avvocati di Johnson stanno chiedendo un processo.

Qual è il prossimo: L’unico grande film nazionale in uscita nel fine settimana del 27 agosto è from Comcast (Nasdaq: CMCSA) Immagini universali. Questo film è il quarto della serie di film horror “Candy Man” L’ultima volta che la serie ha offerto “Candy Man: Day of the Dead” è stato nel 1999.

“Candy Man” è nelle sale da molto tempo, la produzione è avvenuta nell’estate del 2019, con una data di uscita iniziale di giugno 2020. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha ripetutamente ritardato l’uscita dei film: il primo trailer del film è entrato in circolazione nel febbraio 2020 e il trailer aggiornato è uscito due mesi fa.

Chalamet epoca due: In altre notizie di film, Timothy Chalamet Due film saranno proiettati nella sezione “Spotlight” del prossimo New York Film Festival: Warner Bros. Dennis Villeneuve Versione co-protagonista di “Dune” Zandaya, Oscar Isaac insieme a Jason Momoa. insieme a di Wes Anderson “French Express” co-protagonista di Searchlight Pictures Bill Murray, Tilda Swinton insieme a Frances McDormand.

Chalamet competerà con se stesso anche al botteghino: sia “Dune” che “French Express” usciranno il 22 ottobre. Il New York Film Festival si terrà dal 24 settembre al 10 ottobre.

Foto: Ryan Reynolds in “Freeman”, per gentile concessione della Disney.