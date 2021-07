French Champagne Industry Group è arrabbiato per la nuova legge russa Reuters

La portavoce della Commissione europea Miriam Garcia Ferrer ha dichiarato: “Se la legge entrerà in vigore, faremo tutto il possibile per proteggere i nostri diritti e prendere le misure necessarie”.

“È molto importante proteggere i vini russi sul nostro mercato. Ma la legislazione deve essere ragionevole e non contraria al buon senso… Non ho dubbi che il vero champagne sia prodotto nella regione francese dello Champagne”, ha affermato.

Pavel Titov, presidente di Abrau-Durso, ha dichiarato sabato a Radio France Internationale che la sua azienda non ha uno spumante chiamato “champagne” nel suo portafoglio di prodotti e ha affermato che spera che questo problema possa essere risolto per supportare le norme e gli standard globali.

Moët Hennessy, il produttore francese di Veuve Clicquot e Dom Perignon sotto LVMH, ha dichiarato domenica che per conformarsi alla legge, inizierà a etichettare “spumante” sul retro delle bottiglie spedite in Russia.

“La Commissione Champagne si rammarica che questa legislazione non garantisca ai consumatori russi informazioni chiare e trasparenti sull’origine e le caratteristiche del vino”, hanno scritto in un rapporto i co-presidenti del gruppo Maxime Toubat e Jean-Marie Bariller.

L’organizzazione francese dell’industria dello champagne ha invitato i suoi membri a interrompere temporaneamente le spedizioni in Russia e ha affermato che il nome “Champagne” si riferisce alla regione in cui la bevanda proviene dalla Francia ed è protetta dalla legge in 120 paesi.

