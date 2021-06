FTC ha ordinato il 7-11, Marathon ha ceduto più di 200 negozi di carburante al dettaglio Reuters

Poiché i mercati della benzina e del diesel negli Stati Uniti sono altamente localizzati, la denuncia sostiene che l’acquisizione danneggerà la concorrenza in 293 mercati in 20 stati.

Marathon Petroleum, proprietaria della catena Speedway, e 7-Eleven, di proprietà di 7 & I Holdings Co Ltd in Giappone, hanno annunciato il mese scorso di aver completato una transazione da 21 miliardi di dollari che coinvolge circa 3.800 negozi in 36 stati.

© Reuters. Foto del file: un cartello 7-11 è stato visto in un minimarket 7-11 a Tokyo, in Giappone, il 6 dicembre 2017. REUTERS/Toru Hanai/Foto d’archivio/Foto d’archivio

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.