Fu Shou Yuan (01448.HK) guadagna il 48% in più di dividendo in sei mesi e 5.64 sen continua a migliorare il funerale + Internet “Fu Shou Cloud” sistema integrato-shareandstocks.com

Data: 22 agosto 2021 alle 10:10

[Caihua News Agency]Fu Shou Yuan (01448.HK) ha annunciato i suoi risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021. Durante il periodo, le entrate sono state di 1,142 miliardi di yuan (RMB. Lo stesso sotto), con un aumento del 55,56% anno -su anno; Utile di 367 milioni di yuan, in crescita del 48,44% su base annua, l’utile per azione è stato di 16,1 centesimi; è stato distribuito un acconto sul dividendo di 5,64 centesimi di Hong Kong.

Durante questo periodo, Fu Shou Yuan ha continuato a combattere “l’epidemia” con la comunità, lasciando che le persone “annebbiassero” i loro pensieri. Per risolvere i problemi di incapacità delle persone a gestire i funerali in loco e il macchinoso processo di gestione dei funerali, il Gruppo ha lanciato lo scorso anno la piattaforma di servizi di rete “Fu Shou Cloud”. Quest’anno, le agenzie di servizi funebri in 23 città del il gruppo ha lanciato gratuitamente al pubblico “Cloud Necrologi” e “Cloud Necrologi”. Il servizio “Cloud Shouling”, le persone devono solo chiamare l’agenzia di servizi funebri locale, possono guardare lo spirito online, partecipare ai servizi commemorativi e soddisfare le esigenze di cure funebri. Attraverso la tecnologia di Internet, può realizzare la trasmissione di emozioni attraverso il tempo e lo spazio, in modo che le persone possano esprimere ai propri cari. Condoglianze e mancanze, rendendo l’industria più efficiente e più calda.

Inoltre, il Gruppo ha continuato ad approfondire il proprio layout “Internet+”, ha esplorato attivamente nuovi canali di servizio funebre attraverso la tecnologia Internet, ha ottimizzato, aggiornato e trasformato la tradizionale industria funeraria e di inumazione, ha integrato il pensiero umanistico nella tecnologia digitale “Internet+” e ha proposto ” vita spirituale” Il concetto di continuazione. Il gruppo ha lanciato una piattaforma online “cloud memorial” che integra il tributo ai martiri, ricorda i saggi, ricorda i favori della famiglia e l’educazione al patriottismo e integra i prodotti e i servizi di “Cloud Sacrifice Scan”, “Cloud Prayer” e “Cloud Photo”. Album”. Sono state aggiunte nuove scene come le sale commemorative della famiglia online, le sale della fama e i sistemi di monete della fortuna, e l’eredità spirituale può essere realizzata attraverso i servizi di vita digitale su Internet, dando a funerali e funerali nuovi venti il ​​valore di stare al passo con i tempi.

La società ha continuato a promuovere vigorosamente il miglioramento del sistema integrato “Fu Shou Cloud” di funerale e inumazione + Internet. Il primo è migliorare la serie di prodotti Fushou Cloud nel contesto della situazione post-epidemia e ottimizzare e aggiornare prodotti cloud e progetti O2O come memoriali cloud, necrologi cloud, mostre cloud e trasmissioni live cloud.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più