Funzionari cinesi hanno chiuso un centro blockchain di alto profilo di BTC Peers

L’ordine di interrompere le operazioni potrebbe essere correlato ai rinnovati sforzi della Cina per reprimere le attività di mining e trading di criptovalute. La posizione dura della regione sulle criptovalute ha frustrato i piani di diverse società basate sulla criptovaluta nella regione. Pochi giorni fa, Binance è stato impacchettato e spedito dal cyberspazio cinese. Allo stesso modo, secondo BTC PEERS, l’International Blockchain Consulting Group (IBC) ha recentemente chiuso tutte le sue operazioni minerarie in Cina.

“China Blockchain Application Research Center”, “Huameng Beijing Chamber of Commerce” e “National Happy School Community” svolgono attività correlate in nome di organizzazioni sociali non registrate, sconvolgendo l’ordine di gestione dell’organizzazione sociale.

