Funzionari di soccorso dicono che nessun sopravvissuto all’incidente aereo nell’Estremo Oriente russo Reuters

Questo aereo di epoca sovietica è ancora utilizzato per voli militari e civili in alcuni paesi e da quando è stato messo in servizio circa 50 anni fa, si sono verificati dozzine di incidenti mortali.

Negli ultimi anni, gli standard di sicurezza dell’aviazione russa sono migliorati, ma gli incidenti, in particolare quelli che coinvolgono aeromobili obsoleti in aree remote, non sono rari.

© Reuters. In questa immagine non datata rilasciata dal Ministero delle situazioni di emergenza russo il 6 luglio 2021, l’aereo russo An-26 con il numero di coda RA-26085 può essere visto a Petropavlovsk-Khen, in Russia.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.