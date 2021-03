FXGM Truffa? Recensioni e opinioni: leggi prima di iniziare

Il broker FXGM è un marchio che è stato depositato da Depaho Ltd con sede a Cipro, più precisamente a Nicosia, una società fondata nel 2006 e registrata come una Società d’Investimento di Cipro (CIF – Cyprus Investment Firm) sotto la Securities and Exchange Commission (CySec).

Operando seguendo le regole dettate dai Mercati degli strumenti finanziari, FXGM è in grado di offrire a tutti i suoi investitori la possibilità di poter investire facendo trading sul mercato con un broker competitivo e abbastanza completo, ma analizziamolo in maniera più completa.

FXGM Truffa o non truffa

Dando uno sguardo complessivo alle licenze, a tutte le regolamentazioni e a alle varie recensioni e risposte dei clienti che operano in questo broker possiamo constatare che non solo è sicuro investire tramite FXGM ma è un’esperienza completa e accompagnata da servizi indispensabili che tratteremo più avanti.

Le licenze, tutte chiare e ben rintracciabili all’interno del sito ci permettono di constatare che sono rispettate tutte le norme e le regole dettate dall’unione europea in modo da tutelare tutti i propri clienti. Le norme dettate dalla CySec non sono poche, e vano tutte a tutela degli investitori e tra queste troviamo l’obbligo da parte del broker di avere oltre 730 mila € disponibili in modo da poter liquidare in qualsiasi momento gli investitori che ne fanno richiesta.

Un’altra regola da seguire, che FXGM rispetta in tutte le sue parti, è che i clienti devono essere separati tra loro in base ai propri conti e ai propri investimenti.

Asset e piattaforme disponibili FXGM

Un broker abbastanza completo grazie a tutti i prodotti che è in grado di offrire, ai quali non sarà difficile accedere. Principalmente si occupa dei contratti per differenza, azioni, materie prime, indici, valute, ETF e criptovalute.

Tutto ciò può essere operato tramite due tipologie di piattaforme, quella webprofit e quella mobile profit. La principale e quella forse più utilizzata è la piattaforma web che si può utilizzare senza necessità di scaricare o istallare nulla.

Tutto ciò che bisognerà fare sarà collegarsi al sito tramite un qualsiasi dispositivo che abbia accesso alla rete, e subito si potrà capire come l’interfaccia sia intuitiva e semplice ma altrettanto professionale.

Invece la piattaforma Mobile profit è gestita tramite app, scaricabile da store su ogni tipo di sistema operativo che sia Android o iOS e data la comodità di poterla portare sempre con se e di avere a disposizione tutte le informazioni in tempo reale, è quasi indispensabile per gestire tutte le proprie operazioni.

Conti disponibili su FXGM

Per poter iniziare ad operare basterà registrarsi sul sito e creare il proprio conto facendo un deposito in denaro, con un minimo € 200. Da li sarà semplice muovere i primi passi ed inoltre, in base a questo deposito e alla sua entità si entrerà a far parte del livello di conto corrispondente. La suddivisione avviene appunto in base al capitale investito e ad ogni conto corrispondono sconti che variano in maniera proporzionale al variare del conto. I conti che troviamo sono:

Conto Basic : da 200 € a 1.999 €. Questo conto darà diritto a un eBook gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con un Click, Avvisi Pop-Up, Autochartist

Conto Discovery : da 2.000€ a 4.999€. Grazie a questo conto si avrà diritto a tutto ciò offerto dal conto Basic ed in più ci sarà uno sconto sul prezzo del 5% e Sconto Rollover del 5%

Conto Silver : da €5.000 a €9.999. Offerte conto basic ed uno sconto sul prezzo del 10% e uno sconto sul rollover del 10%

Conto Gold : da €10.000 a €14.999. Offerte del conto basic ed uno sconto sul prezzo del 15% e uno sconto Rollover del 15%

Conto Diamond : da €15.000 a €29.999. Offerte del conto basic ed uno sconto sul prezzo del 20% e uno sconto Rollover del 20%

Conto Vip da €30.000 in su. Offerte del conto basic con un ulteriore sconto sul prezzo del 25% e sul rollover del 25%

Accanto a questi conti, FXGM offre la disponibilità di avere dei conti adatti ai professionisti ai quali si può accedere esaudendo due dei tre requisiti:

Aver fatto delle transazioni sl mercato con una frequenza media di 10 per trimestre, tenendo in considerazione gli ultimi quattro

Possedere un portafoglio complessivo nel quale andranno conteggiati anche depositi in contanti e i vari strumenti, pari o superiore a € 500mila

Aver lavorato come professionista per almeno un anno nel settore finanziario

La convenienza di aver un conto professionale rispetto agli altri conti privati sta nella leva finanziaria che per i primi arriva a 1:200 mentre per gli altri a 1:30.

Strumenti e servizi offerti FXGM

Sul sito potremmo trovare in maniera completamente gratuita dei servizi che sono sicuramente utili per non dire indispensabili per poter organizzare e pianificare le proprie operazioni e scelte di mercato. Possiamo trovare

Grafici

Trading Insider

Calendario economico

Autochartist

Glossario di termini tecnici

Imparare a gestirsi nel broker FXGM sarà semplice grazie a questi servizi, ed inoltre anche chi è nuovo nel mercato riuscirà a destreggiarsi con disinvoltura soprattutto grazie alle operazioni coperte.