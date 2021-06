G7 “Circus” offre ai leader l’opportunità di abbracciare, gridare e scherzare Reuters

La first lady degli Stati Uniti Jill Biden ha scherzato: “Penso che siamo al matrimonio”, questo è l’imbarazzo che molti incontri inscenati. Il matrimonio più recente di Johnson è stato il suo terzo matrimonio, e ha detto che è stato come “camminare lungo il corridoio”.

All’Eliseo ha affermato che Macron e Biden avevano discusso “come rendere più efficiente la democrazia per la classe media, mentre la Cina ha affermato che non ci dovrebbe essere confronto, ma dovremmo difendere i nostri valori e interessi”.

Dopo che il leader è tornato alla “foto di famiglia” per il distanziamento sociale, la tedesca Angela Merkel ha esortato Johnson a dirgli in anticipo: “Sei il leader”.

Il vertice del G7 è noto per le sue opportunità fotografiche insignificanti e leggermente ridicole, il che rende naturale per i leader mondiali lavorare in ambienti strani, ad esempio incontrare un altro leader mondiale su una piccola spiaggia britannica in una giornata nuvolosa.

