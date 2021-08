Ganfeng Lithium (01772.HK) introduce 20 investitori per Ganfeng Lithium da schierare per essere quotato alla fine del 2025

Condividi questo articolo!

Data: 1 agosto 2021 alle 14:06

[Caihua News Agency]Ganfeng Lithium (01772.HK) ha annunciato che dopo l’orario di negoziazione del 30 luglio 2021, ha concordato che la società e la sua controllata Jiangxi Ganfeng Lithium Technology Co., Ltd. e un totale di 20 investitori hanno firmato il ” Il Patto di Aumento di Capitale e il Patto Parasociale e suoi allegati e relativi accordi integrativi (se esistenti). In base a ciò, l’investitore ha aggiunto 971,25 milioni di RMB in totale a Ganfeng Lithium Battery, di cui 388,5 milioni di RMB sono stati inclusi nel nuovo capitale sociale di Ganfeng Lithium Battery.

582,75 milioni di RMB sono stati inclusi nella riserva di capitale di Ganfeng Lithium Battery. Gli investitori hanno acquisito circa il 18,19% del capitale di Ganfeng Lithium dopo l’aumento di capitale e l’espansione delle azioni. Dopo l’aumento di capitale e l’espansione delle azioni, Ganfeng Lithium ha un capitale sociale di RMB 2.135.700.000. La società deterrà circa il 60,87% del capitale dopo l’aumento di capitale e l’espansione delle azioni di Ganfeng Lithium. Ganfeng Lithium è ancora la controllata della società. Le sue informazioni finanziarie Ancora inclusi nel perimetro del bilancio consolidato della società.

Gli investitori includono Hubei Xiaomi Changjiang Fund Investment (importo dell’investimento di 187,5 milioni di yuan), Hainan Jimu Venture Capital Co., Ltd. (importo dell’investimento di 187,5 milioni di yuan), Xunxing Investment (Chongqing) Co., Ltd. (importo dell’investimento di 75 milioni yuan), Shenzhen Zhanxiang Information Technology Co., Ltd. (importo dell’investimento di 62,5 milioni di yuan), Anke Innovation Technology Co., Ltd. (importo dell’investimento di 25 milioni di yuan), Xijiahe Electroacoustic Technology Co., Ltd. (importo dell’investimento di 25 milioni di yuan), Shenzhen Yisheng Electronic Technology Partnership Enterprise (importo dell’investimento di 25 milioni di yuan), Chongqing Three Gorges Hydropower Investment Co., Ltd. (importo dell’investimento di 50 milioni di yuan), Xinzhifeng (Wuhan) Equity Investment Fund Partnership (società in accomandita) ) Società (società in accomandita) (importo dell’investimento di 100 milioni di yuan), Zhenjiang Demao Hairun Equity Investment Fund Partnership (società in accomandita) (importo dell’investimento 50 milioni di yuan), Chongqing Liangjiang New District Technology Innovation Equity Investment Fund Partnership (società in accomandita) (Investimento 15 milioni di yuan), Chongqing Liangjiang Xi Securities Fund Equity Investment partnership (società in accomandita) (importo dell’investimento di 10 milioni di yuan), Xinyu Zhongfu Technical Consulting Center (società in accomandita) (importo dell’investimento di 36,25 milioni di yuan), Xinyu High-tech Investment Co., Ltd. (importo dell’investimento di 25 milioni di yuan), Xinyu City Urban and Rural Construction Investment (Group) Co., Ltd. (con un investimento di 25 milioni di yuan), Xinyu Guoxin Holdings Co., Ltd. (con un investimento di 25 milioni), Xinyu Lulin Investment Co., Ltd. (con un investimento di 25 milioni), Shanghai Suzaku Renyin Partnership con fondi di investimento di private equity (importo dell’investimento di 12,5 milioni di yuan), Lishui Lisenyou è un’impresa di partnership di venture capital (investimento importo di 5 milioni di yuan), Shanghai Pengte Enterprise Management Center (importo dell’investimento di 5 milioni di yuan).

Attività principale di Jiangxi Ganfeng Lithium Battery Technology: ricerca e sviluppo, produzione e vendita di batterie agli ioni di litio, celle a combustibile e accumulatori di energia; ricerca e sviluppo, produzione e vendita di supercondensatori, sistemi di gestione delle batterie, sistemi di accumulo di energia eolica e solare e relative apparecchiature ; batterie al litio Servizi di progettazione industriale; consulenza sulla tecnologia delle batterie al litio, promozione della tecnologia e servizi di trasferimento; attività di importazione ed esportazione di prodotti autogestiti e di agenzia.

Il diritto di riacquisto dell’azionista dell’investitore indicava che il debitore del riacquisto può essere oggetto del riacquisto o altre entità giuridiche sotto il suo controllo a condizione che l’obbligato del riacquisto possa essere oggetto del riacquisto al momento del riacquisto. In ogni caso, la società target non riesce a conseguire un’IPO qualificata prima del 31 dicembre 2025; (b) In base alle politiche regolamentari quali leggi, regolamenti e regole di quotazione, la società target non soddisfa i requisiti per la scissione e la quotazione e è previsto Non è più possibile ottenere un’IPO qualificata prima del 31 dicembre 2025.

Dopo il completamento di tale aumento di capitale, la società detiene il 60,87% del capitale di Ganfeng Lithium e rimane il suo azionista di controllo.Non comporterà variazioni nel perimetro del bilancio consolidato. Avrà un impatto positivo sulle condizioni finanziarie e operative della società e non danneggerà gli interessi della società e di tutti gli azionisti.

