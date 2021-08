GDS-SW (09698.HK) la perdita del secondo trimestre aumenta del 195,37%

Condividi questo articolo!

[Caihua News Agency]GDS-SW (09698.HK) ha annunciato che per i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato di circa 1.864 miliardi di yuan (unità: RMB, lo stesso sotto) nel secondo trimestre, un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: circa il 39,60%, perdita netta di circa 298 milioni di yuan, con un incremento di circa il 195,37% su base annua, perdita per azione di 0,22 yuan.

Nel secondo trimestre del 2021, l’area totale firmata e prefirmata dai clienti è aumentata di 44.848 metri quadrati a 470.125 metri quadrati al 30 giugno 2021, con un aumento del 41,0% su base annua (30 giugno 2020: 333.461 metri quadrati). L’area operativa è aumentata di 61.351 metri quadrati a 393.885 metri quadrati al 30 giugno 2021, un aumento su base annua del 47,9% (30 giugno 2020: 266.260 metri quadrati). L’area fatturabile è aumentata di 29.371 metri quadrati a 271.735 metri quadrati al 30 giugno 2021, un aumento anno su anno del 40,7% (30 giugno 2020: 193.162 metri quadrati).

Ciò rappresenta un aumento del 9,3% rispetto a 1,706 miliardi di RMB nel primo trimestre del 2021. I ricavi dei servizi per il secondo trimestre del 2021 sono stati di 1,863 miliardi di RMB, in aumento del 39,6% rispetto a 1,334 miliardi di RMB nel secondo trimestre del 2020 e del 9,3% rispetto a 1,704 miliardi di RMB nel primo trimestre del 2021. L’aumento rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente al contributo alle entrate dell’intero trimestre portato dall’aumento dell’area fatturabile nel trimestre precedente e dall’aumento netto di 29.371 metri quadrati di area fatturabile nel secondo trimestre del 2021. Fase 1, Langfang I data center n. 6 e Chengdu n. 2 di Fase I sono relativi al n. 15 di Pechino acquisito nel trimestre. I ricavi delle vendite di apparecchiature IT sono stati di 968.000 RMB, rispetto a 7,7 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e 1,5 milioni di RMB nel primo trimestre del 2021.

Il costo delle vendite per il secondo trimestre del 2021 è stato di 1,424 miliardi di RMB, con un aumento del 45,1% da 801 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e un aumento dell’8,8% da 1,309 miliardi di RMB nel primo trimestre del 2021. L’incremento rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente all’aumento del consumo di energia elettrica dovuto all’aumento dell’area di fatturazione, nonché ai costi di ammortamento del nuovo data center che è stato messo in funzione nel trimestre precedente e del nuovo data center che è stato messo in funzione nel secondo trimestre del 2021. (vale a dire Shanghai n. 12, Shanghai n. 17, fase I, Langfang n. 3, Langfang n. 9 e Langfang n. 10) e l’aumento dei costi di ammortamento relativo al data center BJ15 acquisito in questo trimestre.

L’utile lordo per il secondo trimestre del 2021 è stato di 439 milioni di RMB, in aumento del 21,8% rispetto a 361 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e del 10,8% rispetto a 397 milioni di RMB nel primo trimestre del 2021. Il margine di profitto lordo nel secondo trimestre del 2021 è stato del 23,6%, rispetto al 26,9% nel secondo trimestre del 2020 e al 23,3% nel primo trimestre del 2021.

L’utile lordo rettificato 1 (non GAAP) è definito come l’utile lordo che non include l’ammortamento allocato al costo delle vendite, i costi di leasing operativo relativi ai diritti di utilizzo del terreno prepagati, i costi di pensionamento delle attività e le spese di incentivazione azionaria. Nel secondo trimestre del 2021, l’utile lordo rettificato è stato di 1,007 miliardi di RMB, con un aumento del 39,6% da 721 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e un aumento dell’8,5% da 928 milioni di RMB nel primo trimestre del 2021.

Nel secondo trimestre del 2021, il margine di profitto lordo rettificato (non GAAP) è stato del 54,0%, rispetto al 53,7% nel secondo trimestre del 2020 e al 54,4% nel primo trimestre del 2021. Il decremento rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente al fatto che il consumo di energia elettrica nel secondo trimestre di quest’anno è stato influenzato dalla stagione.

Gli interessi passivi netti nel secondo trimestre del 2021 sono stati di 412 milioni di RMB, in aumento del 36,9% rispetto a 301 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e del 15,1% rispetto a 358 milioni di RMB nel primo trimestre del 2021. L’aumento rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente all’aumento dell’importo totale del debito allocato per finanziare l’espansione della capacità dei data center e all’aumento dei costi di finanziamento non ricorrenti relativi alle attività di rifinanziamento del debito.

L’EBITDA rettificato (non-GAAP) è definito come perdita netta, esclusi gli interessi passivi netti, le imposte sul reddito (reddito), gli ammortamenti, i costi di leasing operativo relativi ai diritti di utilizzo del terreno anticipati, i costi di pensionamento delle attività e le spese di incentivazione azionaria e il prezzo di acquisto guadagni di regolazione. Nel secondo trimestre del 2021, l’EBITDA rettificato è stato di 896 milioni di RMB, in crescita del 41,4% rispetto a 633 milioni di RMB nel secondo trimestre del 2020 e del 9,5% rispetto a 818 milioni di RMB nel primo trimestre del 2021. Il rapporto EBITDA rettificato (non-GAAP) per il secondo trimestre del 2021 è stato del 48,1%, rispetto al 47,2% del secondo trimestre del 2020 e al 47,9% del primo trimestre del 2021. L’incremento rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente all’effetto leva operativa della società e all’aumento dei contributi pubblici ricevuti, che ha determinato un aumento degli altri proventi netti, parzialmente compensato dall’aumento dei consumi elettrici stagionali.

