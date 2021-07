General Motors, Cruise chiede a Ford di abbandonare il nome “BlueCruise” per consentire la guida a mani libere Reuters

Per decenni, le case automobilistiche hanno usato il termine crociera per descrivere i sistemi di controllo automatico della velocità che consentono al conducente di impostare la velocità alla quale l’auto manterrà, di solito quando si guida su un’autostrada.

Le case automobilistiche stanno correndo per implementare tecnologie che consentano ai conducenti di rimuovere le mani dal volante negli ingorghi o sulle autostrade. I cosiddetti sistemi avanzati di assistenza alla guida, come la tecnologia di guida semi-autonoma di Tesla (NASDAQ:) Inc, non dovrebbero consentire al conducente di lasciare completamente la guida per lungo tempo.

Non è stato possibile contattare immediatamente un funzionario Ford per rispondere.

“Poiché si tratta di una causa pendente, non abbiamo ulteriori commenti in questo momento”, ha aggiunto.

Detroit (Reuters)-General Motors (NYSE:) e la sua consociata di taxi robot Cruise hanno dichiarato sabato che agiranno per impedire a Ford Motor (NYSE:) di utilizzare Il nome “BlueCruise” viene utilizzato per promuovere la sua tecnologia di guida a mani libere .

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.